От Маевского до Канкавы. Топ-5 иностранцев, которые уже покинули КПЛ

Массовый отток сильных иностранных игроков из чемпионата Казахстана уже стартовал, и, похоже, этот процесс будет достаточно глобальным и значимым. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о наиболее котируемых футболистах, с которыми расстались казахстанские клубы на данный период межсезонья.

Джаба Канкава. Из «Тобола» в «Валансьен»

Один из самых молчаливых, но при этом брутальных игроков КПЛ последних лет. За три сезона в «Тоболе» Канкава не вывел клуб на совершенно новый уровень, но всегда был в числе самых стабильных игроков команды. Он держал планку в том числе благодаря сборной Грузии, где уровень давления на него был выше, поскольку там он капитан. Канкава — отличная находка для нашего чемпионата, и вместе с Никой Квеквескири они создали колоритную связку в центре поля. Уровень Канкавы показателен еще и тем, что сейчас он уезжает не куда-нибудь, а во Францию.

Конрад Вжесиньски. Из «Кайрата» в? (*на данный момент свободный агент)

Добротный легионер, но не сказать, что он был на голову выше местных ребят. Конрад, как и почти все европейцы, — исключительный профессионал, он четко выполнял тактические идеи Шпилевского, но изюминки поляку явно не хватало. Примечательно, что в середине прошлого сезона его вытеснил из основы Айбол Абикен, который по профилю не является фланговым игроком. В каждом из двух сезонов в КПЛ Конрад забил по три мяча, стал в итоге чемпионом, а также откровенно рассказал о контрастах жизни в Казахстане, где к слову родилась его дочь.

Команда Тобол Кс

Сенин Себаи. Из «Тобола» в «Химки»

Все-таки Дмитрий Селюк — на редкость талантливый агент. Пристроить игрока в клуб РПЛ из казахстанской команды, где он, будучи форвардом, забил два мяча в 14 матчах — это искусство. Не сказать, что Себаи полностью провалился в «Тоболе», его статистика в первом сезоне была неплохой (восемь голов в 26 играх), но так или иначе эффекта на уровне Жерара Гоу он не создал. В «Химки» нападающий уехал, скорее, исходя из его бэкграунда в России, поскольку до переезда в Казахстан он неплохо зарекомендовал себя в командах ФНЛ.

Иван Маевский. Из «Астаны» в «Ротор»

Даже несмотря на последний серый сезон в КПЛ, в совокупности Маевский провел отличный и крайне продуктивный период в «Астане». Он не только заменил, но и стал улучшенной версией Рохера Каньяса. Довольно редко в Казахстане нам доводилось видеть столь тонкого и умного игрока на позиции опорника. К тому же Иван располагал к себе и вне поля, поскольку всегда был готов коммуницировать с прессой и болельщиками. Но очевидно и то, что Маевский, как и многие лидеры «Астаны», нуждался в смене обстановки.

Мухаммед Усман. Из «Шахтера» в «Хапоэль Хадера»