От Маевского до Канкавы. Топ-5 иностранцев, которые уже покинули КПЛ
Они нашли себе клубы в России, Израиле и Франции.
Они нашли себе клубы в России, Израиле и Франции.
Массовый отток сильных иностранных игроков из чемпионата Казахстана уже стартовал, и, похоже, этот процесс будет достаточно глобальным и значимым. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о наиболее котируемых футболистах, с которыми расстались казахстанские клубы на данный период межсезонья.
Один из самых молчаливых, но при этом брутальных игроков КПЛ последних лет. За три сезона в «Тоболе» Канкава не вывел клуб на совершенно новый уровень, но всегда был в числе самых стабильных игроков команды. Он держал планку в том числе благодаря сборной Грузии, где уровень давления на него был выше, поскольку там он капитан. Канкава — отличная находка для нашего чемпионата, и вместе с Никой Квеквескири они создали колоритную связку в центре поля. Уровень Канкавы показателен еще и тем, что сейчас он уезжает не
Добротный легионер, но не сказать, что он был на голову выше местных ребят. Конрад, как и почти все европейцы, — исключительный профессионал, он четко выполнял тактические идеи Шпилевского, но изюминки поляку явно не хватало. Примечательно, что в середине прошлого сезона его вытеснил из основы Айбол Абикен, который по профилю не является фланговым игроком. В каждом из двух сезонов в КПЛ Конрад забил по три мяча, стал в итоге чемпионом, а также откровенно рассказал о контрастах жизни в Казахстане, где к слову родилась его дочь.
Даже несмотря на последний серый сезон в КПЛ, в совокупности Маевский провел отличный и крайне продуктивный период в «Астане». Он не только заменил, но и стал улучшенной версией Рохера Каньяса. Довольно редко в Казахстане нам доводилось видеть столь тонкого и умного игрока на позиции опорника. К тому же Иван располагал к себе и вне поля, поскольку всегда был готов коммуницировать с прессой и болельщиками. Но очевидно и то, что Маевский, как и многие лидеры «Астаны», нуждался в смене обстановки.
Из большого количества новичков «Шахтера» Усман вместе с Арсеном Хубуловым предстал в качестве наиболее качественных и продуктивных сделок клуба. Помимо генетически заложенных физических данных нигериец достаточно надежно и спокойно работал на мяче и был самым стабильным игроком в центральной линии «Шахтера». Не случайно, что хавбек провел 18 матчей из 20-ти в прошлом сезоне. Увы, игрок не остался в КПЛ, очередной клиент Дмитрия Селюка уехать покорять Израиль.