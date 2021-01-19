«Ордабасы» выбрал нового главного тренера

Новым главным тренером шымкентского «Ордабасы» будет назначен белорусский специалист Александр Седнев, сообщает Meta-ratings. kz.

По информации источника, 20-го января Седнев должен прибыть в Казахстан для подписания контракта. Ранее он уже работал в КПЛ: в сезоне-2018 он входил в тренерский штаб россиянина Владимира Муханова в «Актобе», а в следующем году самостоятельно возглавлял «красно-белых».

Команда Ордабасы

В случае, если контракт будет подписан, то в тренерский штаб Седнева войдет казахстанский тренер Андрей Ферапонтов, работавший с ним в «Актобе» и белорусском «Рухе». Кстати, Ферапонтов ранее также на протяжении нескольких лет работал в штабе «Ордабасы».

Ранее на вакантный пост в «Ордабасы» претендовал Владимир Газзаев, однако российский специалист не смог договориться с руководством клуба. Также среди кандидатов назывались болгарин Стойчо Младенов и россиянин Вадим Евсеев.

В минувшем сезоне «Ордабасы» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 31 балл после 20 туров и отстав от зоны еврокубков на одно очко. «Каспий» финишировал десятым и сохранил прописку в КПЛ.