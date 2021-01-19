Чемпион мира, надежда Венгера и страшный сон Покатилова. Подпишет ли «Кайрат» экс-форварда «Арсенала»?

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и молодежной сборной Франции Яя Саного — очередной кандидат на усиление атаки алматинского «Кайрата». Корреспондент Vesti.kz собрал характеристику на 27-летнего игрока и выделил в ней ключевые моменты.

Карьера Саного, как и у большинства талантливых игроков из Франции, стартовала резво и ярко. Попав в сильнейшую академию «Осера», форвард дебютировал на высшем уровне уже в 17 лет, в 19 он оформлял хет-трики и покеры в Лиге 2 (второй дивизион Франции), а в 20 получил контракт от «Арсенала». В тот же период Саного зажег на молодежном чемпионате мира за сборную Франции U-20. Долговязый бомбардир оформил «4+2» по системе «гол+пас» в семи матчах, а Франция в итоге выиграла турнир. Большинство игроков того поколения заиграли в топ-клубах, а Поль Погба, Флориан Товен и Альфонс Ареоля позже стали чемпионами мира уже на взрослом уровне.

Команда Кайрат

Арсен Венгер, подписав очередного молодого француза, постепенно подпускал его к основе, хотя у болельщиков наметилось некоторое раздражение от подобных трансферов. К тому же Саного выглядел несколько неуклюже и новым Анри его назвать было нельзя. Будучи опцией в запасе, Саного выходил на поле редко и совсем не забивал. Венгер не хотел признавать свою ошибку и говорил, что Саного прирожденный бомбардир, но такие эпитеты в отношении игрока ничем не подтверждались. Укладывать голы Саного удавалось лишь за молодежную сборную Франции, только уже в команде U-21. В 2014 году Яя оформил дубль на «Астана Арене» в матче против казахстанской молодежки, в воротах находился Стас Покатилов — теперь они могут вместе сыграть за «Кайрат».

С сезона-2014/15 в карьере Саного начались аренды: «Кристал Пэлас», «Чарльтон», «Аякс», но нигде форвард не заиграл, а его период в Англии — это сплошной провал, в АПЛ он так ни разу и не отличился.

В 2017 году Саного вернулся во Францию. В первый сезон за «Тулузу» он выдал шесть голов в 27 матчах. Казалось, что камбэк возможен, но это являлось лишь яркой вспышкой. В двух последующих сезонах он забил по три мяча в Лиге 1.

В прошлом году «Тулуза» вылетела в Лигу 2, а у Саного закончился контракт. Летом его сватали в «Спартак» и ЦСКА, но от приобретения француза российские топ-клубы в итоге отказались. Саного уже полгода находится без клуба, в январе английские СМИ сообщали об интересе к нему со стороны клубов Чемпионшипа, а на днях сербский портал Republika.rs. выдал инсайд, что Саного не договорился с «Партизаном» и теперь поедет в «Кайрат».