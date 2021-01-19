Чемпион мира, надежда Венгера и страшный сон Покатилова. Подпишет ли «Кайрат» экс-форварда «Арсенала»?
Француз делал дубль на «Астана Арене».
Француз делал дубль на «Астана Арене».
Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и молодежной сборной Франции Яя Саного — очередной кандидат на усиление атаки алматинского «Кайрата». Корреспондент Vesti.kz собрал характеристику на 27-летнего игрока и выделил в ней ключевые моменты.
Карьера Саного, как и у большинства талантливых игроков из Франции, стартовала резво и ярко. Попав в сильнейшую академию «Осера», форвард дебютировал на высшем уровне уже в 17 лет, в 19 он оформлял
Арсен Венгер, подписав очередного молодого француза, постепенно подпускал его к основе, хотя у болельщиков наметилось некоторое раздражение от подобных трансферов. К тому же Саного выглядел несколько неуклюже и новым Анри его назвать было нельзя. Будучи опцией в запасе, Саного выходил на поле редко и совсем не забивал. Венгер не хотел признавать свою ошибку и говорил, что Саного прирожденный бомбардир, но такие эпитеты в отношении игрока ничем не подтверждались. Укладывать голы Саного удавалось лишь за молодежную сборную Франции, только уже в команде U-21. В 2014 году Яя оформил дубль на «Астана Арене» в матче против казахстанской молодежки, в воротах находился Стас Покатилов — теперь они могут вместе сыграть за «Кайрат».
С сезона-2014/15 в карьере Саного начались аренды: «Кристал Пэлас», «Чарльтон», «Аякс», но нигде форвард не заиграл, а его период в Англии — это сплошной провал, в АПЛ он так ни разу и не отличился.
В 2017 году Саного вернулся во Францию. В первый сезон за «Тулузу» он выдал шесть голов в 27 матчах. Казалось, что камбэк возможен, но это являлось лишь яркой вспышкой. В двух последующих сезонах он забил по три мяча в Лиге 1.
В прошлом году «Тулуза» вылетела в Лигу 2, а у Саного закончился контракт. Летом его сватали в «Спартак» и ЦСКА, но от приобретения француза российские
В итоге, алматинский клуб связывают уже с тремя разноплановыми форвардами: узбекистанцем Бобуром Абдухаликовым, немцем с конголезескими корнями Стрели Мамба и французом Яя Саного. Кого же выберет «Кайрат»?