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12:35 (мск), источник: Vesti.kz

Одна из лидеров среди команд Европы, или благодаря кому КПЛ входит в топ-5 самых возрастных лиг УЕФА

Средний возраст команды совсем немного не дотягивает до 30 лет.

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Чемпионат Казахстана по футболу является одним из самых возрастных в Европе, входя по этому показателю в топ-5. Корреспондент Vesti.kz рассказал о том, кто опережает КПЛ по среднему возрасту футболистов и благодаря кому чемпионат Казахстана занимает столь высокую строчку.

Средний возраст игроков КПЛ составляет 27,1 года. Показатель достаточно высокий, позволяет чемпионату делить четвертую и пятую строчки с высшим дивизионом Италии — Серией А. В топ-3 входит лишь один стабильный и сильный чемпионат — испанская Ла Лига, средний возраст игроков которой 27,5 года. Что же касается первых двух позиций, то они заняты чемпионатами Андорры (28,3) и Сан-Марино (27,8).

Все данные были получены благодаря актуальной информации на портале Transfermarkt, где уже учтено и то, что в следующем сезоне КПЛ будут выступать 14 клубов. Самой великовозрастной командой чемпионата по состоянию на сегодняшний день является «Жетысу». Средний возраст «семиреченцев» составляет 29,9 лет.

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Это невероятный показатель, которого нет ни у одной команды АПЛ, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги, Лиги 1, РПЛ, УПЛ и Высшей лиги Беларуси. Прямо сейчас в клубе есть 17 футболистов, 12 из которых уже достигли 30-летнего возраста. В прошлом году юбилей отмечали Ермек Куантаев, Педро Эуженио, Артурас Жулпа и Стефан Живкович. 31 год Олжасу Керимжанову и Доньету Шкодре, а Аслану Дарабаеву послезавтра исполнится 32. В пятерке самых возрастных Ненад Адамович (32), Андрей Шабанов (34), Мирам Сапанов (34), Альмир Мухутдинов (35) и Алмат Бекбаев (36).

Отметим, что самым возрастным игроком КПЛ является лучший голкипер прошлого сезона Александр Мокин. Вратарю «Тобола» в июне исполнится 40 лет. На год младше Александра его экс-партнер по «Астане» Ненад Эрич. Кстати, в ближайшем будущем два опытных голкипера могут воссоединиться вновь. Из полевых игроков старше всех 37-летний нападающий «Акжайыка» Олег Хромцов, а через неделю 37 исполнится и сербскому защитнику «Астаны» Антонио Рукавине.

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Самой молодой командой чемпионата является новичок КПЛ «Арыс». Понятное дело, что и эта команда все еще не до конца укомплектована перед дебютом в высшем дивизионе, но на данный момент средний возраст ее исполнителей равен 24,1 года. Пока в составе коллектива есть лишь один игрок, которому 30 — это вингер Бекжан Алипбеков.

Напомним, что сезон-2020 «Жетысу» завершил на шестом месте в таблице, уступив на четыре пункта «Шахтеру», который занял место в еврокубковой зоне.

Димаш Тулегенов

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