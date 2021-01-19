Одна из лидеров среди команд Европы, или благодаря кому КПЛ входит в топ-5 самых возрастных лиг УЕФА
Средний возраст команды совсем немного не дотягивает до 30 лет.
Средний возраст команды совсем немного не дотягивает до 30 лет.
Чемпионат Казахстана по футболу является одним из самых возрастных в Европе, входя по этому показателю в топ-5. Корреспондент Vesti.kz рассказал о том, кто опережает КПЛ по среднему возрасту футболистов и благодаря кому чемпионат Казахстана занимает столь высокую строчку.
Средний возраст игроков КПЛ составляет 27,1 года. Показатель достаточно высокий, позволяет чемпионату делить четвертую и пятую строчки с высшим дивизионом Италии — Серией А. В топ-3 входит лишь один стабильный и сильный чемпионат — испанская Ла Лига, средний возраст игроков которой 27,5 года. Что же касается первых двух позиций, то они заняты чемпионатами Андорры (28,3) и
Все данные были получены благодаря актуальной информации на портале Transfermarkt, где уже учтено и то, что в следующем сезоне КПЛ будут выступать 14 клубов. Самой великовозрастной командой чемпионата по состоянию на сегодняшний день является «Жетысу». Средний возраст «семиреченцев» составляет 29,9 лет.
Это невероятный показатель, которого нет ни у одной команды АПЛ, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги, Лиги 1, РПЛ, УПЛ и Высшей лиги Беларуси. Прямо сейчас в клубе есть 17 футболистов, 12 из которых уже достигли 30-летнего возраста. В прошлом году юбилей отмечали Ермек Куантаев, Педро Эуженио, Артурас Жулпа и Стефан Живкович. 31 год Олжасу Керимжанову и Доньету Шкодре, а Аслану Дарабаеву послезавтра исполнится 32. В пятерке самых возрастных Ненад Адамович (32), Андрей Шабанов (34), Мирам Сапанов (34), Альмир Мухутдинов (35) и Алмат Бекбаев (36).
Отметим, что самым возрастным игроком КПЛ является лучший голкипер прошлого сезона Александр Мокин. Вратарю «Тобола» в июне исполнится 40 лет. На год младше Александра его
Самой молодой командой чемпионата является новичок КПЛ «Арыс». Понятное дело, что и эта команда все еще не до конца укомплектована перед дебютом в высшем дивизионе, но на данный момент средний возраст ее исполнителей равен 24,1 года. Пока в составе коллектива есть лишь один игрок, которому 30 — это вингер Бекжан Алипбеков.
Напомним, что сезон-2020 «Жетысу» завершил на шестом месте в таблице, уступив на четыре пункта «Шахтеру», который занял место в еврокубковой зоне.
Димаш Тулегенов