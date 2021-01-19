Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Вердер
Футбол. Зарубежный
21:00
Вест Хэм Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
21:00
Вальядолид
Эльче
Футбол. Зарубежный
21:00
Кадис
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:30
Байер
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
22:30
Майнц
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
23:15
Лестер
Челси
Футбол. Зарубежный
23:30
Алавес
Севилья
Все события
Фоторепортажи
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
12:43 (мск), источник: Vesti.kz

Фатальный «привоз» и сезон на скамейке. Почему уход армянского защитника не потеря для «Тобола»

Его контракт был рассчитан на год.

Наверх

Защитник сборной Армении Арман Оганесян покинул «Тобол» после окончания контракта. Корреспондент Vesti.kz размышляет о роли игрока в завоевании клубом медалей и приходит к выводу, что уход футболиста не является потерей для костанайцев.

Команда
Тобол Кс

Оганесян пришел в «Тобол» перед сезоном-2020. Контракт игрока сборной Армении был рассчитан на один год. Большую часть карьеры он провел на родине, поиграв во всех ведущих армянских клубах: «Пюнике», «Алашкерте», «Шираке», «Арарат-Армении» и «Гандзасаре». В общей сложности экс-игрок «Тобола» провел в чемпионате своей страны 155 матчей, забив при этом три гола.

Единственный зарубежный опыт до выступления в КПЛ был у Оганесяна в чемпионате Украины, где он выступал за «Звезду» и пересекся с будущим нападающим «Акжайыка» и «Кайрата» Адеринсолой Эсеолой.

Для КПЛ он стал бы почти идеальным игроком — футболист своей сборной, имеющий паспорт страны-члена Евразийского экономического союза, который с некоторых пор лишает его обладателя статуса легионера в Казахстане.

Впрочем, несмотря на эти факторы, Огнанесяну не удалось застолбить за собой стабильное место в основном составе клуба. «Тобол» по итогам чемпионата показал самую надежную оборону в премьер-лиге — всего 16 пропущенных мячей. При этом вклад армянского футболиста в защиту был минимальным. Оганесян принял участие в трех матчах КПЛ-2020, дважды выйдя на замену. Лишь в одном из них, против «Каспия» (2:0), «Тобол» выиграл и сохранил ворота в неприкосновенности. В играх против «Ордабасы» и «Астаны» костанайцы терпели поражения. Особенно болезненным было фиаско в матче с «Ордабасы», где «Тобол» был разгромлен — 0:4. Грубая ошибка Оганесяна в одном из эпизодов, совершенная совместно с Темирланом Ерлановым, привела к пропущенному голу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, уход Оганесяна вряд ли можно отнести к серьезным потерям «Тобола» вроде покинувшего костанайцев Джабы Канкавы. В прошедшем сезоне клуб Григория Бабаяна стал самым лучшим в обороне, чего нельзя сказать об атаке. Для тренерского штаба «Тобола» более насущными являются проблемы нападения, которое после ухода Сенина Себаи и Романа Муртазаева подвергнется перестройке.

Напомним, «Тобол» в КПЛ-2020 завоевал серебряные медали. Чемпионом впервые за 16 лет стал алматинский «Кайрат», а «Астана» стала обладателем бронзовых наград.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
По неспортивному принципу. Белоруссию лишили ЧМ по хоккею
Варламов получил шайбой в челюсть, но вернулся, оформил «сухарь»
Русский вундеркинд разрывает Америку: Свечников бомбит голами
СМИ: Футболист «Баварии» летом перейдет в «Реал»
Олимпийский чемпион из Казахстана попался на подмене анализов
Новичок «Монреаля» Романов влюбил в себя канадских болельщиков
30 лучших спортивных товаров до 1000 рублей
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь