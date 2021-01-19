Фатальный «привоз» и сезон на скамейке. Почему уход армянского защитника не потеря для «Тобола»

Защитник сборной Армении Арман Оганесян покинул «Тобол» после окончания контракта. Корреспондент Vesti.kz размышляет о роли игрока в завоевании клубом медалей и приходит к выводу, что уход футболиста не является потерей для костанайцев.

Команда Тобол Кс

Оганесян пришел в «Тобол» перед сезоном-2020. Контракт игрока сборной Армении был рассчитан на один год. Большую часть карьеры он провел на родине, поиграв во всех ведущих армянских клубах: «Пюнике», «Алашкерте», «Шираке», «Арарат-Армении» и «Гандзасаре». В общей сложности экс-игрок «Тобола» провел в чемпионате своей страны 155 матчей, забив при этом три гола.

Единственный зарубежный опыт до выступления в КПЛ был у Оганесяна в чемпионате Украины, где он выступал за «Звезду» и пересекся с будущим нападающим «Акжайыка» и «Кайрата» Адеринсолой Эсеолой.

Для КПЛ он стал бы почти идеальным игроком — футболист своей сборной, имеющий паспорт страны-члена Евразийского экономического союза, который с некоторых пор лишает его обладателя статуса легионера в Казахстане.

Впрочем, несмотря на эти факторы, Огнанесяну не удалось застолбить за собой стабильное место в основном составе клуба. «Тобол» по итогам чемпионата показал самую надежную оборону в премьер-лиге — всего 16 пропущенных мячей. При этом вклад армянского футболиста в защиту был минимальным. Оганесян принял участие в трех матчах КПЛ-2020, дважды выйдя на замену. Лишь в одном из них, против «Каспия» (2:0), «Тобол» выиграл и сохранил ворота в неприкосновенности. В играх против «Ордабасы» и «Астаны» костанайцы терпели поражения. Особенно болезненным было фиаско в матче с «Ордабасы», где «Тобол» был разгромлен — 0:4. Грубая ошибка Оганесяна в одном из эпизодов, совершенная совместно с Темирланом Ерлановым, привела к пропущенному голу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/blbXfDypbbU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, уход Оганесяна вряд ли можно отнести к серьезным потерям «Тобола» вроде покинувшего костанайцев Джабы Канкавы. В прошедшем сезоне клуб Григория Бабаяна стал самым лучшим в обороне, чего нельзя сказать об атаке. Для тренерского штаба «Тобола» более насущными являются проблемы нападения, которое после ухода Сенина Себаи и Романа Муртазаева подвергнется перестройке.