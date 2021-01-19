Фатальный «привоз» и сезон на скамейке. Почему уход армянского защитника не потеря для «Тобола»
Его контракт был рассчитан на год.
Его контракт был рассчитан на год.
Защитник сборной Армении Арман Оганесян покинул «Тобол» после окончания контракта. Корреспондент Vesti.kz размышляет о роли игрока в завоевании клубом медалей и приходит к выводу, что уход футболиста не является потерей для костанайцев.
Оганесян пришел в «Тобол» перед сезоном-2020. Контракт игрока сборной Армении был рассчитан на один год. Большую часть карьеры он провел на родине, поиграв во всех ведущих армянских клубах: «Пюнике», «Алашкерте», «Шираке», «Арарат-Армении» и «Гандзасаре». В общей сложности
Единственный зарубежный опыт до выступления в КПЛ был у Оганесяна в чемпионате Украины, где он выступал за «Звезду» и пересекся с будущим нападающим «Акжайыка» и «Кайрата» Адеринсолой Эсеолой.
Для КПЛ он стал бы почти идеальным игроком — футболист своей сборной, имеющий паспорт
Впрочем, несмотря на эти факторы, Огнанесяну не удалось застолбить за собой стабильное место в основном составе клуба. «Тобол» по итогам чемпионата показал самую надежную оборону в
Таким образом, уход Оганесяна вряд ли можно отнести к серьезным потерям «Тобола» вроде покинувшего костанайцев Джабы Канкавы. В прошедшем сезоне клуб Григория Бабаяна стал самым лучшим в обороне, чего нельзя сказать об атаке. Для тренерского штаба «Тобола» более насущными являются проблемы нападения, которое после ухода Сенина Себаи и Романа Муртазаева подвергнется перестройке.
Напомним, «Тобол» в КПЛ-2020 завоевал серебряные медали. Чемпионом впервые за 16 лет стал алматинский «Кайрат», а «Астана» стала обладателем бронзовых наград.