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12:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Скоро увидимся». Ответ Аймбетова Зайнутдинову — пранк? Или Мамба сменит его в «Кайрате»?

Вероятно, в Алматы грядет трансферная бомба.

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На днях появилась информация о возможном переходе нападающего из второй Бундеслиги Стрели Мамбы в «Кайрат». Корреспондент Vesti.kz размышляет, почему эти слухи небеспочвенны и как они связаны с разговорами об интересе к нападающему Абату Аймбетову от клубов российской премьер-лиги.

«Кайрат» обладает солидной линией нападения, в которой в минувшем сезоне ярко проявил себя Аймбетов, перешедший в стан алматинского клуба в январе 2020 года. Он подписал контракт по схеме «1+1». В КПЛ-2020 воспитанник «Актобе» забил десять мячей и уступил два гола лучшему бомбардиру чемпионата Жоао Пауло из «Ордабасы». Для Аймбетова это стабильный результат. В сезоне-2019 он отметился 16-ю голами в составе бедствующего «Актобе», став лучшим бомбардиром среди казахстанцев.

Команда
Кайрат

Возможно, казахстанец привлек внимание зарубежного клуба. Тем более недавно была информация о том, что к нему проявляет интерес клуб из РПЛ. Это по-прежнему можно расценивать не более, чем слух. Но недавно, под своей публикацией в Instagram Аймбетов ответил на комментарий футболиста сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова — «Скоро увидимся».

Вполне возможно, что это ничего не значащий ответ. Но, с другой стороны, Аймбетов заинтриговал болельщиков. Очевидно, что «Кайрат» мог получить достойное предложение по компенсации за его переход и решил заработать.

Тогда информация об интересе к Мамбе встраивается в данную последовательность и очень даже связана с новостями об Аймбетове. Более того, сам форвард «Падерборна» также заинтриговал, подписавшись на Instagram «Кайрата».

Вполне вероятно, что скоро мы станем свидетелями любопытных трансферных новостей, которые скрасят обыденность межсезонья.

Напомним, алматинснкий клуб стал чемпионом Казахстана в сезоне-2020, выиграв трофей впервые за 16 лет прервал гегемонию «Астаны», которая побеждала до этого шесть раз подряд.

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