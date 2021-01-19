«Скоро увидимся». Ответ Аймбетова Зайнутдинову — пранк? Или Мамба сменит его в «Кайрате»?

На днях появилась информация о возможном переходе нападающего из второй Бундеслиги Стрели Мамбы в «Кайрат». Корреспондент Vesti.kz размышляет, почему эти слухи небеспочвенны и как они связаны с разговорами об интересе к нападающему Абату Аймбетову от клубов российской премьер-лиги.

«Кайрат» обладает солидной линией нападения, в которой в минувшем сезоне ярко проявил себя Аймбетов, перешедший в стан алматинского клуба в январе 2020 года. Он подписал контракт по схеме «1+1». В КПЛ-2020 воспитанник «Актобе» забил десять мячей и уступил два гола лучшему бомбардиру чемпионата Жоао Пауло из «Ордабасы». Для Аймбетова это стабильный результат. В сезоне-2019 он отметился 16-ю голами в составе бедствующего «Актобе», став лучшим бомбардиром среди казахстанцев.

Команда Кайрат

Возможно, казахстанец привлек внимание зарубежного клуба. Тем более недавно была информация о том, что к нему проявляет интерес клуб из РПЛ. Это по-прежнему можно расценивать не более, чем слух. Но недавно, под своей публикацией в Instagram Аймбетов ответил на комментарий футболиста сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова — «Скоро увидимся».

Вполне возможно, что это ничего не значащий ответ. Но, с другой стороны, Аймбетов заинтриговал болельщиков. Очевидно, что «Кайрат» мог получить достойное предложение по компенсации за его переход и решил заработать.

Тогда информация об интересе к Мамбе встраивается в данную последовательность и очень даже связана с новостями об Аймбетове. Более того, сам форвард «Падерборна» также заинтриговал, подписавшись на Instagram «Кайрата».

Вполне вероятно, что скоро мы станем свидетелями любопытных трансферных новостей, которые скрасят обыденность межсезонья.