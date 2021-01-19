СМИ: «Атлетико» планирует продлить контракт с тренером Симеоне до 2024 года

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин уже сообщил Симеоне о намерении продлить контракт. Переговоры продолжатся в ближайшее время с Натальей Симеоне, сестрой и агентом тренера.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ed1d51101ed1696e0247" data-vnd="ed1d51101ed1696e0247" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ed1d51101ed1696e0247" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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По словам источника, Симеоне рад предложению и не планировал покидать «Атлетико», руководство клуба также не рассматривало вариант расставания с аргентинским специалистом.

Также издание сообщает, что Симеоне осведомлен о текущей экономической ситуации в клубе, вызванной пандемией коронавируса, и готов пойти на уступки в новом контракте.