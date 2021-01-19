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13:22 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Атлетико» планирует продлить контракт с тренером Симеоне до 2024 года

ТАСС, 19 января. Испанский футбольный клуб «Атлетико» намерен продлить контракт с главным тренером Диего Симеоне до конца 2024 года. Об этом сообщает газета As.

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Источник: AP 2020

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин уже сообщил Симеоне о намерении продлить контракт. Переговоры продолжатся в ближайшее время с Натальей Симеоне, сестрой и агентом тренера.

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По словам источника, Симеоне рад предложению и не планировал покидать «Атлетико», руководство клуба также не рассматривало вариант расставания с аргентинским специалистом.

Также издание сообщает, что Симеоне осведомлен о текущей экономической ситуации в клубе, вызванной пандемией коронавируса, и готов пойти на уступки в новом контракте.

Симеоне 50 лет, он возглавляет «Атлетико» с 2011 года, став с клубом чемпионом Испании, обладателем кубка и суперкубка страны, дважды — победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА, также он два раза выводил клуб в финал Лиги чемпионов. Помимо мадридцев, он тренировал аргентинские «Расинг», «Эстудиантес», «Ривер Плейт», «Сан-Лоренсо» и итальянскую «Катанию». В качестве игрока он представлял аргентинские «Велес Сарсфилд» и «Расинг», итальянские «Пизу», «Интер» и «Лацио», испанские «Севилью» и «Атлетико».

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