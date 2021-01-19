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13:31 (мск), источник: Vesti.kz

Зарубежный клуб расстался с казахстанским футболистом. Тот не хотел худеть

В команду он пришел в августе.

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Казахстанский защитник Карам Султанов покинул азербайджанский «Сумгайыт». Как сообщает пресс-служба клуба, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Команда
Сумгаит

Султанов пришел в «Сумгаит» в августе 2020 гола, подписав двухлетний контракт, и сыграл семь матчей в чемпионате Азербайджана.

По информации Sportinfo, причиной ухода 24-летнего казахстанца из «Сумгайыта» стали проблемы с лишним весом у футболиста.

«Причина ухода крайне интересна — Карам Султатов не хотел худеть. Когда он только прибыл в Азербайджан, то весил 110 килограммов. Ему не помогли даже несколько специальных тренировочных программ и диет. Султанов, не обращавший внимания на свою диету, не выдержал тяжести тренировок и решил покинуть клуб», — пишет источник.

Последним клубом Султанова до приезда Азербайджан был актауский «Каспий». Также он выступал за «Ордабасы», «Байтерек» и «Кызыл-Жар СК». Защитник имеет опыт выступлений за юношеские и молодежную сборную Казахстана.

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