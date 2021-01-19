«Милан» подписал контракт с Марио Манджукичем

Соглашение с 34-летним форвардом рассчитано до конца текущего сезона с возможностью продления еще на один. Он будет выступать под девятым номером.

Манджукич стал свободным агентом 5 июля 2020 года после расторжения контракта с катарским клубом «Аль-Духаиль». Ранее хорватский футболист выступал за итальянский «Ювентус», испанский «Атлетико», германские «Баварию» и «Вольфсбург», а также за хорватское «Динамо» из Загреба. Является трехкратным чемпионом Хорватии, двукратным чемпионом Германии, пятикратным чемпионом Италии, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Хорватии стал серебряным призером чемпионата мира 2018 года в России.