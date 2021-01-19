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14:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Жетысу» расстался с тремя легионерами

В клубе отток футболистов.

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Нападающий Мартин Тошев, хавбек Ненад Адамович и защитник Стефан Живкович покинули талдыкорганский «Жетысу», сообщает KazFootball.kz.

Команда
Жетысу

30-летний Тошев выступал за талдыкорганцев два сезона. Заэ то время болгарин провел 28 матчей и забил 13 мячей.

32-летний серб Адамович за два сезона в «Жетысу» сыграл 50 матчей, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

Его 30-летний соотечественник Живкович за семиреченцев сыграл 16 матчей, записав себе в актив голевую передачу.

Ранее «Жетысу» покинули белорусские футболисты: Егор Зубович, Вадим Побудей («Гомель»), Андрей Залеский, Никита Наумов («Динамо-Минск»), Андрей Лебедев («Витебск»).

Минувший сезон «Жетысу» на шестом месте в КПЛ-2020. В межсезонье семиреченцев покинул главный тренер Дмитрий Огай. На его место был назначен другой казахстанец Ринат Алюетов.

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