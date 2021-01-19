СМИ: Два футболиста испанских клубов осуждены за распространение интимного видео
ТАСС, 19 января. Нападающий испанского футбольного клуба «Эйбар» Серхио Энрич и защитник «Райо Вальекано» Антонио Луна приговорены уголовным судом
ТАСС, 19 января. Нападающий испанского футбольного клуба «Эйбар» Серхио Энрич и защитник «Райо Вальекано» Антонио Луна приговорены уголовным судом
События произошли в октябре 2016 года, когда Луна был игроком испанского «Эйбара». Также в инциденте принимал участие полузащитник «Альбасете» Эдди Сильвестр, который также играл за «Эйбар». Прокуратура и обвинение потребовали пять лет тюремного заключения для Энрича и Луны, в то время как для Сильвестра прокуратура потребовала два года, а юридическое представительство потерпевшей — три.
Приговор был вынесен за разглашение секретов, влияющих на личные данные, с одновременным признанием квалифицированных смягчающих обстоятельств. Кроме тюремного заключения, Энрич и Луна должны будут заплатить штраф в размере €100 тыс. каждый. Сильвестр был оправдан судом. Представители футболистов могут подать апелляцию на приговор.
Энричу 30 лет, он играет за «Эйбар» с 12 июля 2015 года. В нынешнем сезоне провел 12 матчей, в которых забил два гола. Луне 29 лет, в 2017 году он стал игроком «Леванте», в настоящее время принадлежит «Жироне» и выступает на правах аренды за «Райо Вальекано» из второго дивизиона чемпионата Испании. В нынешнем сезоне провел 13 матчей.