СМИ: Два футболиста испанских клубов осуждены за распространение интимного видео

События произошли в октябре 2016 года, когда Луна был игроком испанского «Эйбара». Также в инциденте принимал участие полузащитник «Альбасете» Эдди Сильвестр, который также играл за «Эйбар». Прокуратура и обвинение потребовали пять лет тюремного заключения для Энрича и Луны, в то время как для Сильвестра прокуратура потребовала два года, а юридическое представительство потерпевшей — три.

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Приговор был вынесен за разглашение секретов, влияющих на личные данные, с одновременным признанием квалифицированных смягчающих обстоятельств. Кроме тюремного заключения, Энрич и Луна должны будут заплатить штраф в размере €100 тыс. каждый. Сильвестр был оправдан судом. Представители футболистов могут подать апелляцию на приговор.