В футбольном клубе «Бенфика» выявлено 17 случаев заражения коронавирусом
ТАСС, 19 января. Тесты на коронавирусную инфекцию 17 представителей португальского футбольного клуба «Бенфика» дали положительный результат. Об этом сообщает
ТАСС, 19 января. Тесты на коронавирусную инфекцию 17 представителей португальского футбольного клуба «Бенфика» дали положительный результат. Об этом сообщает
Имена заразившихся не сообщаются, также не уточняется, сколько игроков среди заболевших. Отмечается, что клуб ждет решения по их участию в матчах в ближайшие две недели.
«Бенфика» после 14 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 32 очка. Ближайший матч клуб из Лиссабона должен провести 24 января против «Насьоналя».