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14:54 (мск), источник: ТАСС

В футбольном клубе «Бенфика» выявлено 17 случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 19 января. Тесты на коронавирусную инфекцию 17 представителей португальского футбольного клуба «Бенфика» дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Имена заразившихся не сообщаются, также не уточняется, сколько игроков среди заболевших. Отмечается, что клуб ждет решения по их участию в матчах в ближайшие две недели.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бенфика» после 14 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 32 очка. Ближайший матч клуб из Лиссабона должен провести 24 января против «Насьоналя».

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