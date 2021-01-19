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14:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» объявил о топ-трансфере

Клуб пополнился немецким форвардом.

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ФК «Кайрат» подписал контракт с немецким форвардом Штрели Мамбой, сообщается на сайте клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

26-летний центральный нападающий может сыграть на обоих флангах атаки, правша. Юношеские годы провел в таких командах, как «Штутгарт», «Карлсруэ», «Кайзерслаутерн». ⠀

Профессиональную карьеру начал в 2013 году в клубе «Хомбург», также выступал за «Геппинген», «Грюнбах», «Фрайберг», «Зандхаузен» и «Энерги» из Коттбуса.

Последней командой Мамбы был «Падерборн» из второй Бундеслиги, в которой он провел два сезона.

Всего за свою карьеру сыграл 199 матчей в различных лигах Германии, в которых забил 65 голов.

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