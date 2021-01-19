«Шахтер» назначил нового главного тренера

Карагандинский «Шахтер» заключил соглашение с новым главным тренером Али Алиевым, сообщает корреспондент Vesti.kz. Молодой казахстанский специалист уже приступил к работе.

Команда Шахтер Кг

Руководство «Шахтера» уже представило Алиева игрокам, сегодня он провел первую тренировку с составом карагандинского клуба.

Ранее казахстанский специалист работал в качестве главного тренера «Кызыл-Жара» и вывел команду из первой лиги в КПЛ.