«Шахтер» назначил нового главного тренера
В этом году «горняки» будут выступать в еврокубках.
В этом году «горняки» будут выступать в еврокубках.
Карагандинский «Шахтер» заключил соглашение с новым главным тренером Али Алиевым, сообщает корреспондент Vesti.kz. Молодой казахстанский специалист уже приступил к работе.
Руководство «Шахтера» уже представило Алиева игрокам, сегодня он провел первую тренировку с составом карагандинского клуба.
Ранее казахстанский специалист работал в качестве главного тренера «Кызыл-Жара» и вывел команду из первой лиги в КПЛ.
Напомним, что «Шахтер» в минувшем сезоне занял четвертое место и таким образом представит Казахстан в еврокубках, а именно в Лиге конференций. После завершения КПЛ-2020 карагандинский клуб не стал продлевать контракт с Константином Горовенко.