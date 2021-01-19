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15:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» назначил нового главного тренера

В этом году «горняки» будут выступать в еврокубках.

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Карагандинский «Шахтер» заключил соглашение с новым главным тренером Али Алиевым, сообщает корреспондент Vesti.kz. Молодой казахстанский специалист уже приступил к работе.

Команда
Шахтер Кг

Руководство «Шахтера» уже представило Алиева игрокам, сегодня он провел первую тренировку с составом карагандинского клуба.

Ранее казахстанский специалист работал в качестве главного тренера «Кызыл-Жара» и вывел команду из первой лиги в КПЛ.

Напомним, что «Шахтер» в минувшем сезоне занял четвертое место и таким образом представит Казахстан в еврокубках, а именно в Лиге конференций. После завершения КПЛ-2020 карагандинский клуб не стал продлевать контракт с Константином Горовенко.

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