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17:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» объявил об уходе армянского полузащитника

Армянский полузащитник Петрос Аветисян покинул ФК «Тобол», сообщается на сайте костанайского клуба. У него завершился срок трудового соглашения.

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Он присоединился к «Тоболу» перед прошлым сезоном. В 12-ти матчах КПЛ-2020 Аветисян забил один гол и отдал одну голевую передачу.

«Футбольный клуб “Тобол” благодарит Петроса за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом сезоне «Тобол» завоевал «серебро» премьер-лиги, став вторым после «Кайрата».

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