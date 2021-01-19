«Тобол» объявил об уходе армянского полузащитника
Армянский полузащитник Петрос Аветисян покинул ФК «Тобол», сообщается на сайте костанайского клуба. У него завершился срок трудового соглашения.
Армянский полузащитник Петрос Аветисян покинул ФК «Тобол», сообщается на сайте костанайского клуба. У него завершился срок трудового соглашения.
Он присоединился к «Тоболу» перед прошлым сезоном. В 12-ти матчах КПЛ-2020 Аветисян забил один гол и отдал одну голевую передачу.
«Футбольный клуб “Тобол” благодарит Петроса за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.
Напомним, в прошлом сезоне «Тобол» завоевал «серебро»