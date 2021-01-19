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17:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола рассказал о планах «Манчестер Сити» на январское трансферное окно

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии перенесённого матча 1-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» высказался о возможных приобретениях «горожан» на зимнее трансферное окно.

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Источник: AP 2020

«Мы не будем совершать никаких сделок в зимнее трансферное окно. Мы не обсуждали это с руководством, но “Манчестер Сити” закончит сезон-2020/2021 с теми игроками, которые у нас есть сейчас», — приводит слова испанского специалиста Goal.com.

«Манчестер Сити» в 17 матчах набрал 35 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (23) — на 13-м месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Юнайтед» (37).

Матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» состоится завтра, 20 января. Начало — в 21:00 мск.

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