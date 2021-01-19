Гвардиола рассказал о планах «Манчестер Сити» на январское трансферное окно

«Мы не будем совершать никаких сделок в зимнее трансферное окно. Мы не обсуждали это с руководством, но “Манчестер Сити” закончит сезон-2020/2021 с теми игроками, которые у нас есть сейчас», — приводит слова испанского специалиста Goal.com.



«Манчестер Сити» в 17 матчах набрал 35 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (23) — на 13-м месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Юнайтед» (37).



Матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» состоится завтра, 20 января. Начало — в 21:00 мск.