Гвардиола рассказал о планах «Манчестер Сити» на январское трансферное окно
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии перенесённого матча 1-го тура английской
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии перенесённого матча 1-го тура английской
«Мы не будем совершать никаких сделок в зимнее трансферное окно. Мы не обсуждали это с руководством, но “Манчестер Сити” закончит сезон-2020/2021 с теми игроками, которые у нас есть сейчас», — приводит слова испанского специалиста Goal.com.
«Манчестер Сити» в 17 матчах набрал 35 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской
Матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» состоится завтра, 20 января. Начало — в 21:00 мск.