«Бавария» сыграет с «Аль-Духаилем» или «Аль-Ахли» в полуфинале клубного ЧМ по футболу

Турнир стартует 4 февраля матчем между мексиканским клубом «Тигрес» и южнокорейским «Ульсаном». Во втором матче дня сыграют катарский «Аль-Духаиль» и египетский «Аль-Ахли». Победитель первого матча сыграет 7 февраля в полуфинале с обладателем Кубка Либертадорес, который определится 30 января. На следующий день во втором полуфинале встретятся германская «Бавария» и победитель второго четвертьфинала.

Команда Бавария

Финал турнира и матч за третье место пройдут 11 февраля. Матчи пройдут на стадионах «Ахмед бин Али» и Education City, которые в 2022 году примут матчи чемпионата мира.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года, в нем принимают участие сильнейшие клубы каждой из шести континентальных конфедераций и лучший клуб принимающей турнир страны. Действующим победителем клубного чемпионата мира является английский «Ливерпуль».