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20:10 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший бомбардир «Кайрата» в КПЛ-2020 близок к переходу в клуб РПЛ

Форвард сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов перейдет из «Кайрата» в подмосковные «Химки», которые выступают в Премьер-лиге России. Об этом сообщает паблик pass_goal.

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Источник: Vesti.kz

Напомним, что слухи об уходе лучшего форварда алматинского клуба в КПЛ-2020 появились на днях. Якобы он так и не получил предложения от своей команды, так что агент начал подыскивать ему варианты в России и Турции.

При этом и сам Аймбетов намекнул на свой отъезд в РПЛ, написав в социальных сетях игроку сборной Казахстана и ЦСКА Бахтиеру Зайнутдинову, что они скоро увидятся.

«Химки» перед возобновлением сезона занимают в турнирной таблице 11-е место среди 16-ти команд, набрав в 19-ти матчах 25 очков. В сентябре прошлого года в клуб перешел полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат, но с ним решили расстаться, хотя контракт действует до лета-2021.

Аймбетов же в КПЛ-2020 вместе с «Кайратом» стал чемпионом, завоевав «золото», которое клуб не мог выиграть 16 лет. В этом чемпионате он забил десять голов и отдал один ассист в 20-ти матчах. В состав алматинского клуба Аймбетов перешел в начале 2020-го, до этого защищал цвета «Актобе» с 2012 года.

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