«Лестер» победил «Челси» и вышел на первое место в АПЛ

Встреча прошла во вторник, 19 января, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей забитыми мячами отметились Онинье Ндиди и Джеймс Мэддисон.

В следующем туре «Лестер» 27 января на выезде сыграет с «Эвертоном». «Челси» в тот же день дома примет «Вулверхэмптон».