Лига конференций и дебют в КПЛ. Почему «Шахтер» сделал ставку на Али Алиева
Он выводил «Кызыл-Жар» в
Он выводил «Кызыл-Жар» в
Карагандинский «Шахтер» определился с именем главного тренера, остановив свой выбор на отечественном специалисте — Али Алиеве. Корреспондент Vesti.kz анализирует, что может дать «горнякам» перспективный наставник.
Еще будучи футболистом, Алиев твердо знал, что после завершения игровой карьеры станет тренером. Его футбольное окружение не сомневалось, что из уроженца Алматы выйдет толковый специалист.
А еще Али — очень медийный персонаж. Таких любят журналисты. Полузащитник без проблем мог взять на себя роль переводчика не только в раздевалке, но и во время интервью, помогая перевести слова, скажем, Абдуллая Диакате, после приезда в Казахстан разговаривавшего на поле в основном на турецком.
Для многих Алиев незаметно завершил карьеру и стал тренером. Потому как, играя в «Кызыл-Жаре» в сезоне-2018, он затем стал руководить игрой команды с тренерской скамейки. Почти как Уэйн Руни в «Дерби Каунти».
Вскоре Алиеву доверили пост главного тренера петропавловцев, поставив задачу — с ходу вернуть команду в высший дивизион. С этой задачей он справился сполна, несмотря на то, что даже в первой лиге «Кызыл-Жар» был далеко не самым богатым клубом. При этом в футболе часто бывает, что недавнего одноклубника теперь уже
Не обладая большим количеством квалифицированных исполнителей, Алиев доверил место в составе молодежи, среди которой немало петропавловцев. Так, шансы получили Артем Черединов, Максим Скорых, Тимурбек Закиров, Дмитрий Савченко, один из самых многообещающих защитников Алибек Касым, Олег Грубов, Павел Кривенцев и другие. Сейчас большинство из этих ребят окрепло и играет в своих клубах в основном составе.
Словом, молодой тренер в первый же год самостоятельной работы придерживался четкого вектора — результат плюс воспитание резерва. Отличной оценкой его работы стала награда лучшего наставника первой лиги.
На самом деле о вероятном переезде Алиева в Караганду говорилось еще в прошлом году. Как только Ерлан Уразаев заступил на должность директора «Шахтера», в СМИ и социальных сетях начали писать, что молодой функционер, скорее всего, позовет туда бывшего одноклубника. Хотя в этом нет ничего криминального. В любой сфере, в том числе и в футболе,
После Вячеслава Грозного Уразаев летом прошлого года решил довериться другому начинающему коучу — Константину Горовенко. Как показало время, выбор был полностью оправдан. Почему контракт с ним не был продлен — это уже другой вопрос. Главное, что вместо Горовенко «Шахтер» решил не делать ставку вновь на иностранца, ведь некоторые фамилии уже успели «всплыть» в прессе.
В этом году бюджет у карагандинского клуба, скорее всего, будет одним из самых небольших, поэтому нужен был специалист, умеющий работать в экономном режиме. Возрастные легионеры один за другим покинули команду, а это значит, что ставку «Шахтер» будет делать на своих, доморощенных ребят.
В регионе всегда была талантливая молодежь. Еще в прошлом сезоне на поле появлялись некоторые из перспективных пацанов. Задача Алиева — сделать так, чтобы карагандинцы определяли игру команды. Согласен, она из архисложных, однако другого выбора нет. Теперь, в условиях жесткой экономии, клубы должны учиться работать
Еще одна любопытная интрига года — возвращение «Шахтера» в еврокубки. Для молодого тренера — идеальная возможность проявить себя в дебютном сезоне в КПЛ. И
Ербол Каиров