Лига конференций и дебют в КПЛ. Почему «Шахтер» сделал ставку на Али Алиева

Карагандинский «Шахтер» определился с именем главного тренера, остановив свой выбор на отечественном специалисте — Али Алиеве. Корреспондент Vesti.kz анализирует, что может дать «горнякам» перспективный наставник.

Профессор с бешеной харизмой

Еще будучи футболистом, Алиев твердо знал, что после завершения игровой карьеры станет тренером. Его футбольное окружение не сомневалось, что из уроженца Алматы выйдет толковый специалист. Во-первых, центральные полузащитники здорово разбираются в игре и умеют подмечать даже самые мелкие детали, а во-вторых, Алиева давно называют «Профессором». Он легко разжует сложные моменты даже человеку, видевшему футбол с вертолета.

Команда Шахтер Кг

А еще Али — очень медийный персонаж. Таких любят журналисты. Полузащитник без проблем мог взять на себя роль переводчика не только в раздевалке, но и во время интервью, помогая перевести слова, скажем, Абдуллая Диакате, после приезда в Казахстан разговаривавшего на поле в основном на турецком.

Для многих Алиев незаметно завершил карьеру и стал тренером. Потому как, играя в «Кызыл-Жаре» в сезоне-2018, он затем стал руководить игрой команды с тренерской скамейки. Почти как Уэйн Руни в «Дерби Каунти».

Вскоре Алиеву доверили пост главного тренера петропавловцев, поставив задачу — с ходу вернуть команду в высший дивизион. С этой задачей он справился сполна, несмотря на то, что даже в первой лиге «Кызыл-Жар» был далеко не самым богатым клубом. При этом в футболе часто бывает, что недавнего одноклубника теперь уже экс-партнеры по команде в новом качестве не особо воспринимают. Однако Алиев еще с игровых лет обладал сумасшедшей харизмой, поэтому проблем с коммуникацией внутри команды не возникало.

Не обладая большим количеством квалифицированных исполнителей, Алиев доверил место в составе молодежи, среди которой немало петропавловцев. Так, шансы получили Артем Черединов, Максим Скорых, Тимурбек Закиров, Дмитрий Савченко, один из самых многообещающих защитников Алибек Касым, Олег Грубов, Павел Кривенцев и другие. Сейчас большинство из этих ребят окрепло и играет в своих клубах в основном составе.

Словом, молодой тренер в первый же год самостоятельной работы придерживался четкого вектора — результат плюс воспитание резерва. Отличной оценкой его работы стала награда лучшего наставника первой лиги.

Местные воспитанники, возвращение в еврокубки

На самом деле о вероятном переезде Алиева в Караганду говорилось еще в прошлом году. Как только Ерлан Уразаев заступил на должность директора «Шахтера», в СМИ и социальных сетях начали писать, что молодой функционер, скорее всего, позовет туда бывшего одноклубника. Хотя в этом нет ничего криминального. В любой сфере, в том числе и в футболе, топ-менеджмент зачастую делает выбор в пользу проверенных лиц. Алиев — перспективный, к тому же казахстанский тренер, успевший зарекомендовать себя в «Кызыл-Жаре», и наверняка обойдется в разы дешевле, чем иностранец.

После Вячеслава Грозного Уразаев летом прошлого года решил довериться другому начинающему коучу — Константину Горовенко. Как показало время, выбор был полностью оправдан. Почему контракт с ним не был продлен — это уже другой вопрос. Главное, что вместо Горовенко «Шахтер» решил не делать ставку вновь на иностранца, ведь некоторые фамилии уже успели «всплыть» в прессе.

В этом году бюджет у карагандинского клуба, скорее всего, будет одним из самых небольших, поэтому нужен был специалист, умеющий работать в экономном режиме. Возрастные легионеры один за другим покинули команду, а это значит, что ставку «Шахтер» будет делать на своих, доморощенных ребят.

В регионе всегда была талантливая молодежь. Еще в прошлом сезоне на поле появлялись некоторые из перспективных пацанов. Задача Алиева — сделать так, чтобы карагандинцы определяли игру команды. Согласен, она из архисложных, однако другого выбора нет. Теперь, в условиях жесткой экономии, клубы должны учиться работать по-новому. На авансцену выходят молодые тренеры из Казахстана. Сумеет Али Алиев дать с нынешним составом результат — докажет, что по праву считается одним из самых перспективных тренеров в стране и посрамит скептиков. В этом и состоит один из его главных мотивов. Впрочем, легких путей Али Ханалиевич никогда не искал.

Еще одна любопытная интрига года — возвращение «Шахтера» в еврокубки. Для молодого тренера — идеальная возможность проявить себя в дебютном сезоне в КПЛ. И что-то внутри подсказывает, что Алиев заставит биться за честь региона и страны своих подопечных, чтобы потом не искать оправданий, как это каждый год делают тренеры «Ордабасы».