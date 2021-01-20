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11:07 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший игрок «Рубина» и молодежной сборной Казахстана пройдет просмотр в клубе КПЛ

Он также был в системе «Кайрата».

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23-летний центральный полузащитник Максим Гладченко приедет на просмотр в «Каспий». Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет на своей странице в Instagram.

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Отмечается, что воспитанник «Тараза» также получал футбольное образование в академии «Рубина», играл во второй команде «Кайрата», но в КПЛ заявить о себе так и не смог. Последним его клубом был «Акжайык», за который он провел 11 игр и отдал два ассиста в сезоне 2020 года.

В свою время Гладченко привлекался к играм за юношескую и молодежную сборные Казахстана.

Напомним, что «Каспий» завершил предыдущий сезон на десятом месте, тем самым выиграв борьбу за выживание. В новом чемпионате сыграют 14 клубов.

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