Бывший игрок «Рубина» и молодежной сборной Казахстана пройдет просмотр в клубе КПЛ

23-летний центральный полузащитник Максим Гладченко приедет на просмотр в «Каспий». Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет на своей странице в Instagram.

Отмечается, что воспитанник «Тараза» также получал футбольное образование в академии «Рубина», играл во второй команде «Кайрата», но в КПЛ заявить о себе так и не смог. Последним его клубом был «Акжайык», за который он провел 11 игр и отдал два ассиста в сезоне 2020 года.