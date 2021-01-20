Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Кельн
Футбол. Зарубежный
21:00
Манчестер Сити
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
21:00
Хетафе
Уэска
Футбол. Зарубежный
22:30
Арминия
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:30
Аугсбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
22:30
РБ Лейпциг
Унион Б
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрайбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Ланс
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Сельта
Футбол. Зарубежный
23:15
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:30
Вильярреал
Гранада
Все события
Фоторепортажи
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
13:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» сообщил об уходе очередного футболиста

Клуб приступит к сборам завтра.

Наверх

Полузащитник сборной Грузии Ника Квеквескири покидает состав «Тобола» в связи с истечением срока контракта, сообщает официальный сайт костанайского клуба.

Команда
Тобол Кс

Отмечается, что первый матч в форме «Тобола» Квеквескири провел в июне 2017 года. Болельщики полюбили полузащитника за нестандартное мышление и креативные действия на поле.

В составе костанайцев Ника сыграл 84 матча, стал автором пяти голов и 12 голевых передач. Вместе с «желто-зелеными» становился бронзовым и серебряным призером чемпионата.

Напомним, что «Тобол» занял второе место в КПЛ-2020. В зимнее межсезонье команду покинули Джаба Канкава, Арман Оганесян, Сенин Себаи, Роман Муртазаев, Петрос Аветисян.

Подготовку к сезону клуб начнет 21 января.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
В разборке Овечкина и Малкина все решил гол Кросби
Бобровский пропустил издевательский гол, но выиграл
19-летний американец затмил Панарина. Хьюз тащит «Нью-Джерси»
«Оттава» проиграла. Зайцев и Дадонов отметились голевыми пасами
Капризов забивал, ошибался, но стал первой звездой в НХЛ
В Испании впервые совершили трансфер футболиста за криптовалюту
Макгрегор опустился в рейтинге UFC
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь