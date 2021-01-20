«Тобол» сообщил об уходе очередного футболиста
Клуб приступит к сборам завтра.
Клуб приступит к сборам завтра.
Полузащитник сборной Грузии Ника Квеквескири покидает состав «Тобола» в связи с истечением срока контракта, сообщает официальный сайт костанайского клуба.
Отмечается, что первый матч в форме «Тобола» Квеквескири провел в июне 2017 года. Болельщики полюбили полузащитника за нестандартное мышление и креативные действия на поле.
В составе костанайцев Ника сыграл 84 матча, стал автором пяти голов и 12 голевых передач. Вместе с «желто-зелеными» становился бронзовым и серебряным призером чемпионата.
Напомним, что «Тобол» занял второе место в КПЛ-2020. В зимнее межсезонье команду покинули Джаба Канкава, Арман Оганесян, Сенин Себаи, Роман Муртазаев, Петрос Аветисян.
Подготовку к сезону клуб начнет 21 января.