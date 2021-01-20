Клуб из РПЛ и другие. «Кайрат» определился с соперниками на сборах в Турции
В день будут проходить по две игры.
В день будут проходить по две игры.
Футбольный «Кайрат» назвал соперников, с которыми проведет товарищеские матчи во время
«Желто-черные» сыграют с московским «Динамо» 4 февраля, 6-го числа встретятся с самарскими «Крыльями Советов» и украинской «Александрией», а 9-го числа — с московским «Торпедо» и черногорской «Будучностью».
Напомним, что в прошедшем сезоне «Кайрат» впервые за 16 лет выиграл «золото» КПЛ. Вторым стал «Тобол», третьей — «Астана». В первую лигу отправился «Окжетпес», тогда как в
На днях алматинцы объявили о