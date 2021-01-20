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13:27 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб из РПЛ и другие. «Кайрат» определился с соперниками на сборах в Турции

В день будут проходить по две игры.

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Футбольный «Кайрат» назвал соперников, с которыми проведет товарищеские матчи во время учебно-тренировочного сбора в Турции.

Команда
Кайрат

«Желто-черные» сыграют с московским «Динамо» 4 февраля, 6-го числа встретятся с самарскими «Крыльями Советов» и украинской «Александрией», а 9-го числа — с московским «Торпедо» и черногорской «Будучностью».

Напомним, что в прошедшем сезоне «Кайрат» впервые за 16 лет выиграл «золото» КПЛ. Вторым стал «Тобол», третьей — «Астана». В первую лигу отправился «Окжетпес», тогда как в премьер-лигу отобрались «Атырау» с «Актобе».

На днях алматинцы объявили о топ-трансфере.

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