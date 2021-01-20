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13:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» объявил о расставании с футболистом сборной Казахстана

Ранее он вел переговоры с другим клубом.

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Футболист сборной Казахстана Асхат Тагиберген, который последние три сезона был капитаном «Кайсара», покинул команду в связи с переходом в другой клуб, сообщает пресс-служба «волков».

Команда
Кайсар

«Уважаемые кызылординцы, болельщики “Кайсарf”, коллеги, последние три сезона стали яркими моментами в моей карьере. Особая благодарность всем за поддержку и совместные усилия к победе. Мы вели себя как “волки”. “Кайсар” останется в моем сердце», — сказал Тагыберген.

Ранее отмечалось, что игрок ведет переговоры с «Астаной», за которую играл с 2015 по 2017 год. В минувшем сезоне КПЛ хавбек провел 14 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи, а его клуб финишировал на седьмом месте.

Также в его карьере были «Актобе» и «Тобол». В сборную Казахстана 30-летний игрок привлекается с 2014 года.

Напомним, что «Кайсар» в минувшем сезоне дебютировале в Лиге Европы со второго отборочного раунда, уступив кипрскому АПОЭЛу (1:4). В межсезонье новым главным тренером команды стал 50-летний казахстанец Султан Абильдаев. В этой должности он сменил 63-летнего болгарина Стойчо Младенова, находившегося у руля клуба с 2017 года.

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