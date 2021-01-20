«Актобе» подпишет нового тренера на сборах в Турции. Названо имя

Сегодня, 20 января, ФК «Актобе» отправляется на первые в этом сезоне зарубежные сборы, сообщает пресс-служба клуба. УТС пройдет в Турции.

Команда Актобе

Ранее клуб планировал начать подготовку к КПЛ-2021 в Нур-Султане, но в связи с разрешением казахстанским клубам проводить сборы за границей, передумал.

УТС продлятся до начала марта. С «Актобе» в Турцию отправляются местные футболисты, уже на месте к команде присоединятся потенциальные новички. На сборах запланирован ряд контрольных игр, о которых будет сообщено позже.

Отмечается, что в Турцию прибудет и главный тренер команды Алексей Бага. Подписание контракта с белорусским специалистом запланировано там же. Также прибудет его ассисент Валерий Тарасенко.