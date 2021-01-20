«Актобе» подпишет нового тренера на сборах в Турции. Названо имя
Клуб отправился на УТС перед возвращением в КПЛ.
Клуб отправился на УТС перед возвращением в КПЛ.
Сегодня, 20 января, ФК «Актобе» отправляется на первые в этом сезоне зарубежные сборы, сообщает
Ранее клуб планировал начать подготовку к КПЛ-2021 в
УТС продлятся до начала марта. С «Актобе» в Турцию отправляются местные футболисты, уже на месте к команде присоединятся потенциальные новички. На сборах запланирован ряд контрольных игр, о которых будет сообщено позже.
Отмечается, что в Турцию прибудет и главный тренер команды Алексей Бага. Подписание контракта с белорусским специалистом запланировано там же. Также прибудет его ассисент Валерий Тарасенко.
Напомним, «Актобе» возвращается в КПЛ из первой лиги по итогам сезона прошлого года.