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14:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» подпишет нового тренера на сборах в Турции. Названо имя

Клуб отправился на УТС перед возвращением в КПЛ.

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Сегодня, 20 января, ФК «Актобе» отправляется на первые в этом сезоне зарубежные сборы, сообщает пресс-служба клуба. УТС пройдет в Турции.

Команда
Актобе

Ранее клуб планировал начать подготовку к КПЛ-2021 в Нур-Султане, но в связи с разрешением казахстанским клубам проводить сборы за границей, передумал.

УТС продлятся до начала марта. С «Актобе» в Турцию отправляются местные футболисты, уже на месте к команде присоединятся потенциальные новички. На сборах запланирован ряд контрольных игр, о которых будет сообщено позже.

Отмечается, что в Турцию прибудет и главный тренер команды Алексей Бага. Подписание контракта с белорусским специалистом запланировано там же. Также прибудет его ассисент Валерий Тарасенко.

Напомним, «Актобе» возвращается в КПЛ из первой лиги по итогам сезона прошлого года.

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