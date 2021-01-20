«Шахтер» заинтересован в экс-нападающем «Астаны»

Казахстанский нападающий Роман Муртазаев попал в сферу интересов «Шахтера», сообщает корреспондент Vesti.kz. На данный момент игрок является свободным агентом после того, как покинул костанайский «Тобол».

Будучи участником еврокубков, в будущем сезоне карагандинский клуб попробует укрепить состав несколькими опытными футболистами. Муртазаев входит в их число, к тому же он является воспитанником клуба, что также имеет немаловажное значение для руководства. При этом сам игрок по-прежнему нацелен на то, чтобы заявить о себе в зарубежном чемпионате, в частности — в российском.

В прошлом сезоне КПЛ Муртазаев забил два мяча в 17 играх за «Тобол». Ранее он выступал за «Астану», «Иртыш» и все тот же «Шахтер».

Также напомним, что на этой неделе карагандинский клуб назначил нового главного тренера в лице Али Алиева. Молодой казахстанский специалист уже приступил к работе с командой.