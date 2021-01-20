Полтора года без матчей, или как медленно, но верно «убивается» карьера экс-игрока «Астаны» в 26 лет

Конголезский вингер Фирмин Мубеле еще в январе 2020 года готовился к новому сезону в составе «Астаны», но вряд ли он тогда мог подозревать, что так и не проведет ни одного официального матча за весь календарный год. Корреспондент Vesti.kz — о том, как складывается судьба некогда перспективного футболиста.

В июле 2019 года «Астана» объявила о переходе конголезского нападающего Мубеле на правах аренды из французской «Тулузы». Тогда ценник Фирмина на трансферном рынке составлял 2,5 миллиона евро, а учитывая опыт игры во французской Лиге 1 — болельщики ждали от Мубеле если не многого, то гораздо большего, чем он показал в итоге. Мубеле выглядел счастливым после перехода в клуб и также говорил, что советовался перед трансфером со своим соотечественником Джуниором Кабанангой, который долгое время выступал в столичном коллективе.

В сезонах 2016/17 и 2017/18 показывал неплохую статистику в Лиге 1 за «Ренн». Суммарно он провел тогда 34 матча в чемпионате, забив восемь голов и отдав три ассиста. Конечно, результат нельзя назвать великолепным, но иметь такую статистику для игрока, который переходит в клуб КПЛ — это, скажем как есть, признак мастерства.

Но непосредственно перед приездом в Казахстан такой статистики у Фирмина и близко не было. В январе 2018 он перешел на правах аренды в «Тулузу», проведя за остаток сезона 11 матчей, набрав 1+1 по системе «гол+пас». Летом клуб выкупил игрока сборной ДР Конго у «Ренна», заплатив за него пять миллионов евро. Тогда ценник Фирмина достигал шести миллионов.

Но после этого трансфера карьера Мубеле начала стремительно гаснуть. За весь сезон в «Тулузе» Мубеле провел 17 матчей во всех турнирах, забив лишь один гол. Еще он очень часто оставался на скамейке запасных. Поэтому уже следующим летом появился вариант с «Астаной». В составе «Тулузы» Мубеле играл вместе с французом Яя Саного, который может перейти в «Кайрат».

Саного:

Он дебютировал в составе «сине-желтых» спустя неделю, в игре первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против румынского «ЧФР» (1:0), выйдя на замену в конце матча. Затем было еще 28 минут игрового времени в ответной проигранной игре (1:3) и еще 26 минут в гостевом матче второго отборочного раунда Лиги Европы с андоррской «Санта-Коломой» (0:0).

28 июля, в своей четвертой игре за клуб, Мубеле, наконец, вышел в старте и забил дебютный гол в ворота «Тараза». В той же игре Фирмин отметился ассистом, а после матча был счастливее всех, охотно общаясь с журналистами. Затем он провел еще восемь матчей за «Астану», суммарно отыграв лишь 270 минут (это три полные игры). Во всех этих играх Мубеле не отметился ничем.

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Оставшиеся игры сезона Фирмин пропустил из-за травмы колена, зато он провел восемь минут на легендарном «Олд Траффорде» против «Манчестер Юнайтед». Позже стало известно, что в «Астане» недовольны отношением футболиста к тренировочному процессу и клуб попытается прервать аренду игрока досрочно.

Тем не менее Мубеле остался в «Астане» до конца сезона и даже принимал поздравление в связи с чемпионством. Но все еще существовала неопределенность касательно того, где будет играть Фирмин с начала 2020 года.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5K76ixi0hn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Mubele Ndombe Firmin (@mubelendombe_officiel)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге «Астана» дозаявила африканского легионера на новый сезон, хотя он все еще восстанавливался после травмы. По этой причине он пропустил первые три тура КПЛ и матч за Суперкубок страны, которые состоялись еще до перерыва в чемпионате из-за эпидемиологической ситуации.

В апреле Мубеле, со слов французских СМИ, сообщал, что не горит желанием возвращаться в «Тулузу», чтобы играть во втором дивизионе. Игрок заявлял, что ему Лига 2 неинтересна. В июне же в «Астане» объявили об окончании срока аренды футболиста. На тот момент стоимость Мубеле понизилась до 1,6 миллиона евро.

С начала сезона Мубеле не играл ни разу, даже в Лиге 2. Лишь недавно, 11 января, Фирмин попал в заявку на матч 19-го тура против «Кана», но на поле так и не вышел. Кажется, что Мубеле попал в заявку только по тому, что у тренера не хватало игроков, поскольку уже в следующей игре Фирмин вновь оказался вне заявки.

Получается, что свой последний матч конголезец провел 25 сентября 2019 года, отыграв четыре минуты в гостевой встрече с «Атырау» (4:1). С тех пор прошло уже 16 месяцев. Не забивал же Фирмин с июля 2019 года. Сейчас футболисту 26 лет, а его трансферная стоимость упала до миллиона евро.

Отметим, что схожая ситуация обстоит с его соотечественником, выступавшим в «Астане» — Кабанангой. Летом 2019 года форвард перебрался в чемпионат Катара, но заиграть там ему было не суждено. Долгое время Джуниор не выступал совсем, после чего подписал контракт с солигорским «Шахтером» из Беларуси, куда его пригласил экс-тренер «Астаны» Роман Григорчук. До конца сезона Кабананга провел пять матчей в высшей лиге, но ничем не отметился. Свой последний гол Кабананга забил в августе 2019 года, а с момента ухода из «Астаны» провел лишь 10 матчей.

Напомним, что по итогам сезона-2020 «Астана» заняла третье место в КПЛ. «Тулуза», в которой числится Мубеле, находится на второй строчке во французской Лиге 2. Что же касается Кабананги, то форвард в настоящее время пребывает в статусе свободного агента.