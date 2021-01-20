Полтора года без матчей, или как медленно, но верно «убивается» карьера экс-игрока «Астаны» в 26 лет
Он не попадает в заявку даже во втором дивизионе.
Он не попадает в заявку даже во втором дивизионе.
Конголезский вингер Фирмин Мубеле еще в январе 2020 года готовился к новому сезону в составе «Астаны», но вряд ли он тогда мог подозревать, что так и не проведет ни одного официального матча за весь календарный год. Корреспондент Vesti.kz — о том, как складывается судьба некогда перспективного футболиста.
В июле 2019 года «Астана» объявила о переходе конголезского нападающего Мубеле на правах аренды из французской «Тулузы». Тогда ценник Фирмина на трансферном рынке составлял 2,5 миллиона евро, а учитывая опыт игры во французской Лиге 1 — болельщики ждали от Мубеле если не многого, то гораздо большего, чем он показал в итоге. Мубеле выглядел счастливым после перехода в клуб и также говорил, что советовался перед трансфером со своим соотечественником Джуниором Кабанангой, который долгое время выступал в столичном коллективе.
В сезонах 2016/17 и 2017/18 показывал неплохую статистику в Лиге 1 за «Ренн». Суммарно он провел тогда 34 матча в чемпионате, забив восемь голов и отдав три ассиста. Конечно, результат нельзя назвать великолепным, но иметь такую статистику для игрока, который переходит в клуб КПЛ — это, скажем как есть, признак мастерства.
Но непосредственно перед приездом в Казахстан такой статистики у Фирмина и близко не было. В январе 2018 он перешел на правах аренды в «Тулузу», проведя за остаток сезона 11 матчей, набрав 1+1 по системе «гол+пас». Летом клуб выкупил игрока сборной ДР Конго у «Ренна», заплатив за него пять миллионов евро. Тогда ценник Фирмина достигал шести миллионов.
Но после этого трансфера карьера Мубеле начала стремительно гаснуть. За весь сезон в «Тулузе» Мубеле провел 17 матчей во всех турнирах, забив лишь один гол. Еще он очень часто оставался на скамейке запасных. Поэтому уже следующим летом появился вариант с «Астаной». В составе «Тулузы» Мубеле играл вместе с французом Яя Саного, который может перейти в «Кайрат».
Саного:
Он дебютировал в составе «сине-желтых» спустя неделю, в игре первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против румынского «ЧФР» (1:0), выйдя на замену в конце матча. Затем было еще 28 минут игрового времени в ответной проигранной игре (1:3) и еще 26 минут в гостевом матче второго отборочного раунда Лиги Европы с андоррской «Санта-Коломой» (0:0).
28 июля, в своей четвертой игре за клуб, Мубеле, наконец, вышел в старте и забил дебютный гол в ворота «Тараза». В той же игре Фирмин отметился ассистом, а после матча был счастливее всех, охотно общаясь с журналистами. Затем он провел еще восемь матчей за «Астану», суммарно отыграв лишь 270 минут (это три полные игры). Во всех этих играх Мубеле не отметился ничем.
Оставшиеся игры сезона Фирмин пропустил
Тем не менее Мубеле остался в «Астане» до конца сезона и даже принимал поздравление в связи с чемпионством. Но все еще существовала неопределенность касательно того, где будет играть Фирмин с начала 2020 года.
В итоге «Астана» дозаявила африканского легионера на новый сезон, хотя он все еще восстанавливался после травмы. По этой причине он пропустил первые три тура КПЛ и матч за Суперкубок страны, которые состоялись еще до перерыва в чемпионате
В апреле Мубеле, со слов французских СМИ, сообщал, что не горит желанием возвращаться в «Тулузу», чтобы играть во втором дивизионе. Игрок заявлял, что ему Лига 2 неинтересна. В июне же в «Астане» объявили об окончании срока аренды футболиста. На тот момент стоимость Мубеле понизилась до 1,6 миллиона евро.
С начала сезона Мубеле не играл ни разу, даже в Лиге 2. Лишь недавно, 11 января, Фирмин попал в заявку на матч 19-го тура против «Кана», но на поле так и не вышел. Кажется, что Мубеле попал в заявку только по тому, что у тренера не хватало игроков, поскольку уже в следующей игре Фирмин вновь оказался вне заявки.
Получается, что свой последний матч конголезец провел 25 сентября 2019 года, отыграв четыре минуты в гостевой встрече с «Атырау» (4:1). С тех пор прошло уже 16 месяцев. Не забивал же Фирмин с июля 2019 года. Сейчас футболисту 26 лет, а его трансферная стоимость упала до миллиона евро.
Отметим, что схожая ситуация обстоит с его соотечественником, выступавшим в «Астане» — Кабанангой. Летом 2019 года форвард перебрался в чемпионат Катара, но заиграть там ему было не суждено. Долгое время Джуниор не выступал совсем, после чего подписал контракт с солигорским «Шахтером» из Беларуси, куда его пригласил
Напомним, что по итогам сезона-2020 «Астана» заняла третье место в КПЛ. «Тулуза», в которой числится Мубеле, находится на второй строчке во французской Лиге 2. Что же касается Кабананги, то форвард в настоящее время пребывает в статусе свободного агента.
Димаш Тулегенов