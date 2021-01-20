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16:01 (мск), источник: ТАСС

УЕФА объявил мужскую и женскую команды 2020 года по версии болельщиков

ТАСС, 20 января. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил мужскую и женскую команды 2020 года по версии болельщиков. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Источник: Reuters

Голосование проходило с 30 ноября 2020 года по 6 января.

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Болельщикам были представлены по 50 номинантов — по пять вратарей, 15 защитников, 15 полузащитников и 15 нападающих — среди женщин и мужчин, которые были отобраны редакционной командой УЕФА на основе выступлений в турнирах организации и внутренних соревнований в рамках ассоциаций УЕФА с января по декабрь 2020 года.

В состав мужской команды вошли вратарь Мануэль Нойер («Бавария» и сборная Германии), защитники Йозуа Киммих («Бавария» и сборная Германии), Серхио Рамос («Реал» и сборная Испании), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль» и сборная Нидерландов), Альфонсо Дэвис («Бавария» и сборная Канады), полузащитники Тьяго Алькантара («Бавария», «Ливерпуль» и сборная Испании), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити» и сборная Бельгии), нападающие Криштиану Роналду («Ювентус» и сборная Португалии), Лионель Месси («Барселона» и сборная Аргентины), Неймар («Пари Сен-Жермен» и сборная Бразилии) и Роберт Левандовский («Бавария» и сборная Польши).

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В состав женской команды попали вратарь Сара Буадди («Лион» и сборная Франции), защитники Люси Бронз («Лион», «Манчестер Сити» и сборная Англии), Кадейша Бьюкенен («Лион» и сборная Канады), Венди Ренар («Лион» и сборная Франции), Магдалена Эрикссон («Челси» и сборная Швеции), полузащитники Хейра Хамрауи («Барселона» и сборная Франции), Амандин Анри («Лион» и сборная Франции), Дельфина Каскарино («Лион» и сборная Франции), Сара Бьорк Гуннарсдоттир («Вольфсбург», «Лион» и сборная Исландии), Даниэль ван де Донк («Арсенал» и сборная Нидерландов) и нападающая Пернилла Хардер («Вольфсбург», «Челси» и сборная Дании).

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Голосование прошло в 20-й раз. Женская команда года выбиралась впервые в истории.

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