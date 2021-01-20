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15:14 (мск), источник: Vesti.kz

19-летний футболист из Семея может стать одноклубником Жукова в Европе

Он недавно дебютировал в первой лиге.

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19-летний казахстанский футболист Денис Митрофанов подпишет контракт с краковской «Вислой», сообщает журналист и инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Воспитанник семипалатинского футбола, в прошлом году он дебютировал за местный «Алтай» в первой лиге. Выступал за юношескую сборную Казахстана. Уже на днях он отправится в Польшу, чтобы заключить соглашение.

Напомним, что за «Вислу» выступает полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков.

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