«Цикл каждой великой команды когда-нибудь заканчивается». Тихонов — о бюджете «Астаны», отъезде игроков в РПЛ и завершении карьеры Эрича

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов в интервью для клубного сайта поделился планами команды на предстоящий сезон. Так, он прокомментировал отъезд в РПЛ Дмитрия Шомко и Алексея Щеткина, рассказал о бюджете и ответил на вопрос о будущем Ненада Эрича, которому предложили только место в тренерском штабе.

— Андрей Валерьевич, команда приступила к подготовке к новому сезону. С каким настроением ребята вышли из отпуска?

— Прошлый сезон получился очень сложным, стрессовым, и команда испытала на себе все тяготы, какие могли выпасть на нашу долю. Было очень много травм, поэтому на некоторых исполнителей выпала большая нагрузка. Поэтому очень важно было, чтобы футболисты хорошенько отдохнули, сняли усталость. Прежде всего, психологическую.

Команда Астана

Видно, что ребята развеялись и уже успели соскучиться по футболу. Команда работает с большим желанием. Это заметно. Нам важно на данном этапе поработать над физическими кондициями игроков, заложить фундамент.

— Сколько всего футболистов задействовано на сборе?

— 24. Половина из них те, у кого есть действующий контракт с клубом. Остальные — наша молодежь.

— Уже известно, что команду покинул ряд футболистов. Ушли Щеткин, Шомко, Маевский. Что можете сказать по этому поводу?

— Однозначно их уход — потеря. Эти ребята долгие годы были частью «Астаны», ковали ее победы. И тот факт, что у них появились предложения из РПЛ, говорит об их уровне, мастерстве. Я искренне рад за ребят, желаю им достичь новых вершин и побед. Естественно, я бы не отказался от возможности продолжить работу с ними. Но в силу того, что наш бюджет еще находится на стадии формирования, мы не могли вести переговоров о новых контрактах. А ребята хотели определиться с будущим как можно скорее.

— Какова ситуация с ветераном клуба Ненадом Эричем?

— Ненад — наш символ, это любимец болельщиков, и, без сомнений, он внес огромный вклад в успехи «Астаны» в прежние годы. Такой человек заслуживает того, чтобы завершить карьеру в «Астане». Поэтому клуб предложил ему место в нашем тренерском штабе. Уверен, что из Эрича выйдет хороший специалист по работе с вратарями, он мог бы поделиться своим богатым опытом. Мы сделали ему соответствующее предложение. И ждем ответа.

Но я хочу объяснить болельщикам, почему мы решились на такой шаг. Мы прекрасно понимаем, что им будет его не хватать. Но мы провели большой анализ прошлого сезона, чтобы более не допускать подобных ошибок в этом году. И пришли к выводу, что нам жизненно необходимо омоложение состава.

В предстоящем сезоне нас ждут 26 матчей в чемпионате, несколько матчей в Кубке страны, два матча в Суперкубке, а также участие в Лиге конференций. Это гораздо больше, чем в прошлом сезоне. И на футболистов выпадет еще большая нагрузка. Поэтому нам нужно снизить средний возраст команды.

Ни для кого не секрет, что из-за мировой пандемии бюджеты клубов формируются в сторону сокращения. Это нормальная ситуация в это время. Не только Казахстана это коснулось. Посмотрите на «Реал», «Барселону», «Арсенал», «Ливерпуль» — все экономят, урезают бюджеты. Если уж такие титаны вынуждены затянуть пояса, то что тогда говорить о нас?

— Будут ли еще потери?

— Это напрямую будет зависеть от нашего финансового состояния и готовности футболистов работать в новых условиях.

— Только ли сложные времена в футболе влияют на уход лидеров команды?

— Вообще в футболе это общепринятая и необходимая практика — менять состав, достигший своего пика, добившегося максимума. В прежние годы «Астана» каждый год радовала болельщиков выходом в групповую стадию еврокубков. Это огромное достижение, к этому привела планомерная работа руководителей, тренеров, трудившихся здесь ранее, и особенно футболистов.

Был мощный костяк, к которому каждый год добавлялись два-три игрока хорошего качества, и это обеспечивало успех. Но человеческий организм не безграничен. И мы понимаем, что на протяжении всего сезона держать себя на пике возрастным футболистам уже тяжело. Поверьте мне на слово, я сам играл до 41-го года, поэтому знаю, о чем говорю.

У каждой великой команды есть свой цикл. Он когда-нибудь заканчивается. Могу привести массу примеров из футбола: «Манчестер Юнайтед» времен Гиггза, Скоулза, братьев Невиллов и Бекхэма. Или же взять «Барселону» эпохи Хави, Иньесты, Месси. Совсем свежий пример — мадридский «Реал», трижды подряд побеждавший в Лиге чемпионов. Во всех этих клубах была смена поколений. Где-то она проходит менее болезненно, а кто-то чувствует это ощутимее.

— Следовательно, теперь у молодых игроков будет больше шансов на попадание в состав?

— Все в их руках и ногах. Однозначно шансы есть у всех. Для этого нужно доказывать свое право на то, чтобы в раздевалке у них был свой шкафчик с именем, номером и фотографией. Играть в «Астане» — большая привилегия. И лишь лучшие получат ее.

Но это не значит, что мы будем делать ставку исключительно на молодежь. Будем искать баланс во всем. Будем отслеживать и смотреть лучших. Несмотря на то, что мы хотим собрать команду будущего, которая также будет задавать тон в Казахстане на протяжении нескольких лет, высокие задачи с нас никто не снимает. Это «Астана», она не может бороться за непонятные места. Этот клуб всегда будет нацелен на максимум.

— Но пока клуб не подписал ни одного новичка.

— Все в порядке. Мы сначала должны увидеть в деле свой резерв, узнать окончательный бюджет на сезон, понять, кто нас покинул или, может быть, еще покинет. И отталкиваясь от этого приглашать новичков. Селекционная работа клубом ведется. Думаю, что нам удастся пополниться качественными исполнителями. Если вы заметили, то не только мы находимся в этом выжидательном состоянии, но и наши прямые конкуренты. Ни «Тобол», ни «Ордабасы» еще ни с кем не подписывали контракт, «Кайрат» лишь два дня назад объявил о своем первом новичке.

— При формировании состава приоритет будет отдан казахстанским футболистам или же будет сделана ставка на классных легионеров?

— Как я уже говорил, сначала нам необходимо определиться с теми, кто сейчас находится в нашем распоряжении. И лишь после этого определять для себя приоритетные позиции. Мы усиленно работаем над точечной селекцией. Но лично мне очень хотелось бы, чтобы в команде, в основном составе, было побольше местных ребят — уроженцев столицы.