Утратил голевое чутье, потерял место в сборной и подешевел вдвое. Что стало причиной кризиса Муртазаева?
Футболист покинул «Тобол».
Футболист покинул «Тобол».
Нападающий Роман Муртазаев, покинувший «Тобол», вряд ли может занести себе в актив прошедший сезон. Корреспондент Vesti.kz попытался разобраться, с чем связан кризис этого форварда.
27-летний форвард в свое время считался одним из самых перспективных игроков на своей позиции в Казахстане и, надо сказать, сполна оправдывал данные эпитеты. К примеру, перед переходом в «Астану» в сезоне-2016 он забил 18 мячей, заняв второе место в списке бомбардиров КПЛ.
В столичном клубе Муртазаев выступал на протяжении трех сезонов (2017−2019), трижды став чемпионом Казахстана. За это время он забил 22 гола. Казахстанец выступал в «Астане» под руководством Станимира Стойлова, Григория Бабаяна и Романа Григорчука. У всех Муртазаев пользовался доверием.
Перед сезоном-2020 футболист был близок к переходу в один из клубов российской
Вообще, нападение стало ахиллесовой пятой костанайского клуба — всего 26 голов. Это самые худшие показатели среди команд в верхней части турнирной таблицы. При том, что оборона «Тобола» стала лучшей в
Возможно, кризис Муртазаева связан с тем, что он хотел в РПЛ, но его переход сорвался. Второй момент — это сборная Казахстана. В национальную команду Муртазаев не приглашался с марта 2019 года. Вероятно, это повлияло на мотивацию игрока.
Это также сказалось на его трансферной стоимости. Так, в конце декабря-2019 Муртазаев, по данным Transfermarkt, стоил 2,5 миллиона евро. Теперь после года в «Тоболе» его ценник составляет 1 миллион 200 тысяч. Пока футболист пребывает без клуба.
Напомним, «Тобол» в КПЛ-2020 стал обладателем серебряных наград, которые завоевал впервые с 2008 года. Чемпионом Казахстана впервые за 16 лет стал алматинский «Кайрат», а «Астана» пополнила коллекцию первыми в своей истории бронзовыми медалями.