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16:21 (мск), источник: Vesti.kz

Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев хочет построить клуб для участия в чемпионате России

Стали известны подробности.

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Кайрат Боранбаев планирует открыть новый частный клуб в России. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

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Отмечается, что у владельца алматинского ФК «Кайрат» есть земля в Москве, где он планирует построить стадион и тренировочную базу.

Команда будет создана с прицелом на ФНЛ — вторую по значимости лигу России. Причем в ней предполагается обкатывать казахстанских молодых игроков, потому что в России они не считаются легионерами.

Напомним, что «Кайрат» в прошлом сезоне казахстанской премьер-лиги впервые за 16 лет стал чемпионом.

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