Алексей Миранчук впервые вошел в стартовый состав «Аталанты» на матч чемпионата Италии

До этого Миранчук провел в чемпионате Италии девять матчей, каждый раз выходя на замену. На его счету один матч за клуб в стартовом составе — 14 января он с первых минут сыграл в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Кальяри» (3:1) и отметился голом.