Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Удинезе
Аталанта
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Кельн
Футбол. Зарубежный
21:00
Манчестер Сити
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
21:00
Хетафе
Уэска
Футбол. Зарубежный
22:30
Арминия
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:30
Аугсбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
22:30
РБ Лейпциг
Унион Б
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрайбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Ланс
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Сельта
Футбол. Зарубежный
23:15
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:30
Вильярреал
Гранада
Все события
Фоторепортажи
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
30Лучшие спортивные кадры 2020 года
16:45 (мск), источник: ТАСС

Алексей Миранчук впервые вошел в стартовый состав «Аталанты» на матч чемпионата Италии

ТАСС, 20 января. Российский полузащитник Алексей Миранчук впервые попал в стартовый состав «Аталанты» на матч чемпионата Италии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Наверх
Источник: Reuters

Футболист выйдет на поле с первых минут в перенесенном матче 10-го тура против «Удинезе». Игра начнется в 17:00 мск.

До этого Миранчук провел в чемпионате Италии девять матчей, каждый раз выходя на замену. На его счету один матч за клуб в стартовом составе — 14 января он с первых минут сыграл в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Кальяри» (3:1) и отметился голом.

Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре, в текущем сезоне россиянин провел во всех турнирах 12 матчей, отметившись тремя голами.

Читайте также
 Константинова объяснила, почему ушла из "Академии Плющенко"
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
«Спартак» ведет переговоры с «Фиорентиной» о трансфере Кокорина
Объявлены мужская и женская команды 2020 года по версии фанатов
Госпитализированный Малафеев рассказал о своем самочувствии
Тарасова высказалась о поединке Загитовой и Медведевой в Москве
Капризов забивал, ошибался, но стал первой звездой в НХЛ
Боец UFC: В США люди приветливые. Вернулся в Россию - все хмуро
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь