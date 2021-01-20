Рио Фердинанд заявил о желании войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед»

«Да, конечно, я был бы заинтересован в этом. Послушайте, я люблю «Манчестер Юнайтед», тут все просто. Понимаете, о чем я? Вы переходите в «Манчестер Юнайтед» и играете там 12 с лишним лет — вы не можете не влюбиться в этот клуб. Так что я бы точно обсудил возможность поработать в клубе в какой-либо роли, ведь я люблю клуб.