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19:14 (мск), источник: Sport24

Рио Фердинанд заявил о желании войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд намекнул на желание войти в тренерский штаб манкунианского клуба, если ему сделают такое предложение.

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«Да, конечно, я был бы заинтересован в этом. Послушайте, я люблю «Манчестер Юнайтед», тут все просто. Понимаете, о чем я? Вы переходите в «Манчестер Юнайтед» и играете там 12 с лишним лет — вы не можете не влюбиться в этот клуб. Так что я бы точно обсудил возможность поработать в клубе в какой-либо роли, ведь я люблю клуб.

Какая роль это будет, я не знаю, но если бы такая возможность представилась, да, я бы определенно был открыт для переговоров и попыток прийти к какому-либо соглашению, — сказал Фердинанд в подкасте Stretford Paddock.

Напомним, в тренерский штаб Уле Гуннара Сульшера, который сам выступал за «МЮ», входят бывшие игроки клуба Майкл Кэррик и Даррен Флетчер.

Фердинанд в составе «Манчестер Юнайтед» 6 раз выигрывал Премьер-лигу, становился победителем Лиги чемпионов (2007/08) и клубного чемпионата мира (2008).

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