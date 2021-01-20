Рио Фердинанд заявил о желании войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд намекнул на желание войти в тренерский штаб манкунианского клуба, если ему сделают такое предложение.
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд намекнул на желание войти в тренерский штаб манкунианского клуба, если ему сделают такое предложение.
«Да, конечно, я был бы заинтересован в этом. Послушайте, я люблю «Манчестер Юнайтед», тут все просто. Понимаете, о чем я? Вы переходите в «Манчестер Юнайтед» и играете там 12 с лишним лет — вы не можете не влюбиться в этот клуб. Так что я бы точно обсудил возможность поработать в клубе в
Какая роль это будет, я не знаю, но если бы такая возможность представилась, да, я бы определенно был открыт для переговоров и попыток прийти к
Напомним, в тренерский штаб Уле Гуннара Сульшера, который сам выступал за «МЮ», входят бывшие игроки клуба Майкл Кэррик и Даррен Флетчер.
Фердинанд в составе «Манчестер Юнайтед» 6 раз выигрывал