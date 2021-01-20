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21:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бывший вратарь сборной России Лодыгин перешел в греческий клуб

Бывший вратарь «Зенита», «Арсенала» и сборной России Юрий Лодыгин заключил контракт с греческим клубом «ПАС Янина», утверждает Transfermarkt.

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Источник: Спорт-Экспресс

Соглашение с 30-летним вратарем рассчитано до конца нынешнего сезона.

Лодыгин находился без клуба после того, как в августе покинул тульский «Арсенал». Также в России голкипер защищал цвета «Зенита» с 2013 по 2019 годы.

В Греции, гражданством которой обладает Лодыгин, он прежде выступал за клубы «Ксанти», «Эордаикос» и «Олимпиакос».

Лодыгин является двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны с «Зенитом».

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