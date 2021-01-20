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21:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Роме» присудят поражение в проигранном матче Кубка Италии из-за лишней замены

«Роме» будет присуждено поражение в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Специи», утверждает журналист Николо Скира в Twitter.

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Источник: Reuters

На 95-й минуте главный тренер римлян Паулу Фонсека произвел двойную замену, доведя их общее число до шести.

Однако в Кубке Италии в этом сезоне можно сделать только пять замен: вопреки общепринятой практике европейских турниров, в дополнительное время не предусмотрена еще одна замена.

При этом будущее решение Федераци футбола Италии только изменит итоговый счет, поскольку «Рома» все равно проиграла встречу со счетом 2:4.

Это уже вторая подобная ситуация для «Ромы» в сезоне. В сентябре команда получила поражение в игре с «Вероной» из-за выхода на поле Амаду Диавара, который на тот момент не был заявлен для участия во взрослом турнире.

Примечательно, что игрок «Ромы» Лоренцо Пеллегрини предупреждал тренера, несколько раз произнеся ему: «Это шестой!». Однако замена не была отменена.

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