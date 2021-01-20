Гасперини объяснил замену Миранчука в матче против «Удинезе»

Россиянин впервые вышел в основном составе в матче серии А, но был заменен в середине второго тайма.

«Мы пошли на некоторые перемены в составе. Учитывая, что команда играет в таком плотном графике, это было необходимо, — приводит слова тренера Sky Sport Italia. — Миранчук обладает хорошими качествами. Но нам нужны атакующие навыки, которые он пока не может продемонстрировать. Уверен, в будущем он сможет их показать».