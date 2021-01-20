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20 января, источник: Спорт-Экспресс

Экс-игрок «Реала» стал первым, приобретенным за криптовалюту

Бывший нападающий «Реала» Давид Барраль стал первым в мире футболистом, приобретенным за криптовалюту, сообщает COPE.

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Источник: Спорт-Экспресс

37-летний форвард за биткоины перешел из клуба сегунды «Расинг» в «Интер Мадрид», представляющий сегунду Б (третий по силе дивизион).

Это стало возможным благодаря тому, что спонсор «Реала» — компания Criptan, повзоляющая приобретать криптовалюту с помощью счета в банке.

Давид Баррал — восптианник «Реала». Также в его карьере были хихонский «Спортинг», «Леванте», «Гранада» и ряд зарубежных клубов.

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