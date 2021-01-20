Футболисты «Немана» и «Минска» победили в предсезонных спаррингах
20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы провели сегодня в минском манеже очередные контрольные матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.
20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы провели сегодня в минском манеже очередные контрольные матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня его подопечные не смогли на равных сражаться с футболистами «Минска», уступив с результатом 1:5. В межсезонье минчан возглавил российский специалист Федор Щербаченко, сменивший на посту главного тренера Вадима Скрипченко.
Чемпионы Беларуси футболисты солигорского «Шахтера» в эти дни проводят тренировочный сбор в ОАЭ. 21 января они проведут первый контрольный матч против серебряного призера украинского первенства киевского «Динамо».