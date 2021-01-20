Текущие события
Футбол. Зарубежный
20.01
Вильярреал
Гранада
22
Футбол. Зарубежный
20.01
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
20.01
Марсель
Ланс
01
Футбол. Зарубежный
20.01
Бетис
Сельта
21
Футбол. Зарубежный
20.01
Арминия
Штутгарт
30
Футбол. Зарубежный
20.01
Аугсбург
Бавария
01
Футбол. Зарубежный
20.01
РБ Лейпциг
Унион Б
10
Футбол. Зарубежный
20.01
Фрайбург
Айнтрахт Ф
22
Футбол. Зарубежный
20.01
Манчестер Сити
Астон Вилла
20
Футбол. Зарубежный
20.01
Хетафе
Уэска
10
Футбол. Зарубежный
20.01
Шальке-04
Кельн
12
Футбол. Зарубежный
20.01
Удинезе
Аталанта
11
Все события
Фоторепортажи
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
20 января, источник: БЕЛТА

Футболисты «Немана» и «Минска» победили в предсезонных спаррингах

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы провели сегодня в минском манеже очередные контрольные матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: Reuters

Вице-чемпионы страны футболисты борисовского БАТЭ в первом поединке под руководством нового главного тренера Виталия Жуковского потерпели крупное поражение от гродненского «Немана» — 1:4. В составе борисовчан на поле выходили игроки дубля. В воскресенье, 24 января, БАТЭ встретится с бывшей командой Виталия Жуковского «Ислочью» из Минского района, которую сейчас тренирует Артем Радьков.

Сегодня его подопечные не смогли на равных сражаться с футболистами «Минска», уступив с результатом 1:5. В межсезонье минчан возглавил российский специалист Федор Щербаченко, сменивший на посту главного тренера Вадима Скрипченко.

Чемпионы Беларуси футболисты солигорского «Шахтера» в эти дни проводят тренировочный сбор в ОАЭ. 21 января они проведут первый контрольный матч против серебряного призера украинского первенства киевского «Динамо».

 Гороскоп на май 2020
Какая свободная дорога! Водитель выехал навстречу только что приземлившемус
«Ювентус» в девятый раз завоевал Суперкубок Италии
Биатлонист из Новой Зеландии обогнал почти всю сборную России
Российские гандболисты потерпели первое поражение на ЧМ
Погба вернул «Манчестер Юнайтед» на первое место в АПЛ
Экс-футболист «Зенита» признан лучшим легионером в истории РПЛ
«Аталанта» сыграла вничью, Миранчук играл меньше часа
Гол Левандовски принес «Баварии» победу над «Аугсбургом»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь