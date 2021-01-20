Футболисты «Немана» и «Минска» победили в предсезонных спаррингах

Вице-чемпионы страны футболисты борисовского БАТЭ в первом поединке под руководством нового главного тренера Виталия Жуковского потерпели крупное поражение от гродненского «Немана» — 1:4. В составе борисовчан на поле выходили игроки дубля. В воскресенье, 24 января, БАТЭ встретится с бывшей командой Виталия Жуковского «Ислочью» из Минского района, которую сейчас тренирует Артем Радьков.

Сегодня его подопечные не смогли на равных сражаться с футболистами «Минска», уступив с результатом 1:5. В межсезонье минчан возглавил российский специалист Федор Щербаченко, сменивший на посту главного тренера Вадима Скрипченко.