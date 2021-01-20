«Манчестер Сити» одержал шестую победу подряд и вышел на первое место в АПЛ
«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Астон Виллу» в перенесенном матче первого тура Английской
«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Астон Виллу» в перенесенном матче первого тура Английской
Встреча прошла в среду, 20 января, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами в концовке встречи отметились Бернарду Силва и Илкай Гюндоган.
Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 38 очков и выйти на первое место в чемпионате. В активе «Астон Виллы» 26 очков, клуб находится на 11-й позиции.
«Манчестер Сити» в следующем туре 26 января на выезде сыграет с «Вест Бромвичем». «Астон Вилла» тремя днями раньше дома встретится с «Ньюкаслом».