Текущие события
Футбол. Зарубежный
20.01
Вильярреал
Гранада
22
Футбол. Зарубежный
20.01
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
20.01
Марсель
Ланс
01
Футбол. Зарубежный
20.01
Бетис
Сельта
21
Футбол. Зарубежный
20.01
Арминия
Штутгарт
30
Футбол. Зарубежный
20.01
Аугсбург
Бавария
01
Футбол. Зарубежный
20.01
РБ Лейпциг
Унион Б
10
Футбол. Зарубежный
20.01
Фрайбург
Айнтрахт Ф
22
Футбол. Зарубежный
20.01
Манчестер Сити
Астон Вилла
20
Футбол. Зарубежный
20.01
Хетафе
Уэска
10
Футбол. Зарубежный
20.01
Шальке-04
Кельн
12
Футбол. Зарубежный
20.01
Удинезе
Аталанта
11
Все события
Фоторепортажи
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
01:15 (мск), источник: Sport24

Гол Левандовски принес «Баварии» победу над «Аугсбургом»

«Бавария» обыграла «Аугсбург» в матче 17-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный гол на 13-й минуте с пенальти забил Роберт Левандовски.

Наверх
Источник: Reuters

Польский нападающий забил 22 гола в Бундеслиге и возглавляет таблицу лучших бомбардиров турнира.

«Бавария» набрала 39 очков в 17 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице.

В другом матче игрового дня «Арминия» разгромила «Штутгарт» (3:0).

Аугсбург
0:1
Первый тайм: 0:1
Бавария
 «Это за гранью. Так нельзя». Русская гимнастка раскритиковала Путина
Уткин признался в любви к чернокожей женщине. Она очень хороша
«Ювентус» в девятый раз завоевал Суперкубок Италии
Биатлонист из Новой Зеландии обогнал почти всю сборную России
Российские гандболисты потерпели первое поражение на ЧМ
Погба вернул «Манчестер Юнайтед» на первое место в АПЛ
Экс-футболист «Зенита» признан лучшим легионером в истории РПЛ
«Аталанта» сыграла вничью, Миранчук играл меньше часа
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь