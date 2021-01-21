Гол Левандовски принес «Баварии» победу над «Аугсбургом»
«Бавария» обыграла «Аугсбург» в матче 17-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный гол на 13-й минуте с пенальти забил Роберт Левандовски.
«Бавария» обыграла «Аугсбург» в матче 17-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный гол на 13-й минуте с пенальти забил Роберт Левандовски.
Польский нападающий забил 22 гола в Бундеслиге и возглавляет таблицу лучших бомбардиров турнира.
«Бавария» набрала 39 очков в 17 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице.
В другом матче игрового дня «Арминия» разгромила «Штутгарт» (3:0).