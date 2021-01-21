«Ювентус» в девятый раз завоевал Суперкубок Италии

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На 64-й минуте забил Криштиану Роналду, на 90+5-й — Альваро Мората. На 80-й минуте футболист «Наполи» Лоренцо Инсинье не реализовал пенальти, назначенный после обращения к системе видеоассистента рефери (VAR).

Роналду вышел на чистое первое место по количеству голов в официальных матчах. Для 35-летнего форварда забитый стал 760-м в карьере за клубы и сборную. Он превзошел достижение бывшего нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана, выступавшего до 1950-х годов.

«Ювентус» участвовал в матче на правах чемпиона Италии, «Наполи» — обладателя кубка страны (в финале турнира в серии пенальти был обыгран «Ювентус»).

Главным тренером «Наполи» является Дженнаро Гаттузо, «Ювентус» возглавляет Андреа Пирло, который выиграл первый титул во главе туринцев.

В качестве футболистов они вместе выступали за «Милан», с которым по два раза выиграли Лигу чемпионов и чемпионат Италии.

Матчи за суперкубок проводятся с 1988 года. Больше всего титулов у «Ювентуса» — девять, семь раз трофей завоевывал «Милан». На счету «Наполи» две победы. С 2017 года матч за Суперкубок Италии проводится не перед стартом сезона, а в его середине, в предыдущие два года игры проводились в Саудовской Аравии, а до этого в разные годы в Катаре, Китае, США.