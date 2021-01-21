Текущие события
Футбол. Зарубежный
20.01
Вильярреал
Гранада
22
Футбол. Зарубежный
20.01
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
20.01
Марсель
Ланс
01
Футбол. Зарубежный
20.01
Бетис
Сельта
21
Футбол. Зарубежный
20.01
Арминия
Штутгарт
30
Футбол. Зарубежный
20.01
Аугсбург
Бавария
01
Футбол. Зарубежный
20.01
РБ Лейпциг
Унион Б
10
Футбол. Зарубежный
20.01
Фрайбург
Айнтрахт Ф
22
Футбол. Зарубежный
20.01
Манчестер Сити
Астон Вилла
20
Футбол. Зарубежный
20.01
Хетафе
Уэска
10
Футбол. Зарубежный
20.01
Шальке-04
Кельн
12
Футбол. Зарубежный
20.01
Удинезе
Аталанта
11
Все события
Фоторепортажи
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
01:19 (мск), источник: ТАСС

«Ювентус» в девятый раз завоевал Суперкубок Италии

ТАСС, 21 января. «Ювентус» обыграл «Наполи» со счетом 2:0 в матче за Суперкубок Италии по футболу. Встреча прошла без зрителей в городе Реджо-нель-Эмилия на стадионе «Мапеи», домашнем для команды Серии А «Сассуоло».

Наверх
Источник: Reuters
5 мифов о лотереях
Развенчиваем стереотипы

На 64-й минуте забил Криштиану Роналду, на 90+5-й — Альваро Мората. На 80-й минуте футболист «Наполи» Лоренцо Инсинье не реализовал пенальти, назначенный после обращения к системе видеоассистента рефери (VAR).

Роналду вышел на чистое первое место по количеству голов в официальных матчах. Для 35-летнего форварда забитый стал 760-м в карьере за клубы и сборную. Он превзошел достижение бывшего нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана, выступавшего до 1950-х годов.

«Ювентус» участвовал в матче на правах чемпиона Италии, «Наполи» — обладателя кубка страны (в финале турнира в серии пенальти был обыгран «Ювентус»).

Главным тренером «Наполи» является Дженнаро Гаттузо, «Ювентус» возглавляет Андреа Пирло, который выиграл первый титул во главе туринцев.

В качестве футболистов они вместе выступали за «Милан», с которым по два раза выиграли Лигу чемпионов и чемпионат Италии.

Матчи за суперкубок проводятся с 1988 года. Больше всего титулов у «Ювентуса» — девять, семь раз трофей завоевывал «Милан». На счету «Наполи» две победы. С 2017 года матч за Суперкубок Италии проводится не перед стартом сезона, а в его середине, в предыдущие два года игры проводились в Саудовской Аравии, а до этого в разные годы в Катаре, Китае, США.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Наполи» занимает третье место с 34 очками после 17 игр, «Ювентус» идет пятым, имея в активе 33 очка после 17 матчей.

 Константинова объяснила, почему ушла из "Академии Плющенко"
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Биатлонист из Новой Зеландии обогнал почти всю сборную России
Российские гандболисты потерпели первое поражение на ЧМ
Погба вернул «Манчестер Юнайтед» на первое место в АПЛ
Экс-футболист «Зенита» признан лучшим легионером в истории РПЛ
«Аталанта» сыграла вничью, Миранчук играл меньше часа
Гол Левандовски принес «Баварии» победу над «Аугсбургом»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь