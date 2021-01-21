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01:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Гол Погба принес «Манчестер Юнайтед» победу и вернул клубу лидерство в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Фулхэм» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2020

Встреча прошла в среду, 20 января, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На гол Адемолы Лукмана манкунианцы ответили точными ударами Эдинсона Кавани и Поля Погба. Мяч последнего стал победным.

Победа позволила «Манчестер Юнайтед» набрать 40 очков и вернуться на первое место в чемпионате. В активе «Фулхэма» 12 очков, клуб находится на 18-й позиции.

«Манчестер Юнайтед» в следующем туре 27 января на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед». «Фулхэм» в тот же день на выезде сыграет с «Брайтоном».

Фулхэм
1:2
Первый тайм: 1:1
Манчестер Юнайтед
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