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11:45 (мск), источник: Vesti.kz

Участник еврокубков от Казахстана представил нового главного тренера

Ранее он выводил команду в КПЛ.

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Карагандинский «Шахтер» представил нового главного тренера — им стал казахстанский специалист Али Алиев, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу «горняков».

Команда
Шахтер Кг

В 2019 году Алиев возглавлял «Кызыл-Жар СК» и вывел петропавловский клуб в премьер-лигу. «Шахтер» в минувшем сезоне КПЛ занял четвертое место и таким образом представит Казахстан в еврокубках, а именно в Лиге конференций.

В качестве футболиста Алиев выступал за «Кайрат», «Тобол», «Иртыш», «Восток», «Ордабасы» и за турецкие «Акчаабат Себатспор», «Кайсери Эрджиесспор», «Карталспор» и «Диярбакырспор». За национальную сборную Казахстана сыграл два матча.

Титулы и достижения:
Чемпион Казахстана 2004 года;
Двукратный обладатель Кубка Казахстана (2001, 2003);
Участник финального турнира молодежного чемпионата мира 1999 года в Нигерии;
Бронзовый призер Первой лиги Казахстана (2016);
Серебряный призер Первой лиги Казахстана (2017).

В качестве тренера:
Чемпион первой лиги Казахстана (2019);
Лучший тренер первой лиги Казахстана (2019).

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