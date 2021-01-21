Участник еврокубков от Казахстана представил нового главного тренера

Карагандинский «Шахтер» представил нового главного тренера — им стал казахстанский специалист Али Алиев, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу «горняков».

Команда Шахтер Кг

В 2019 году Алиев возглавлял «Кызыл-Жар СК» и вывел петропавловский клуб в премьер-лигу. «Шахтер» в минувшем сезоне КПЛ занял четвертое место и таким образом представит Казахстан в еврокубках, а именно в Лиге конференций.

В качестве футболиста Алиев выступал за «Кайрат», «Тобол», «Иртыш», «Восток», «Ордабасы» и за турецкие «Акчаабат Себатспор», «Кайсери Эрджиесспор», «Карталспор» и «Диярбакырспор». За национальную сборную Казахстана сыграл два матча.

Титулы и достижения:

Чемпион Казахстана 2004 года;

Двукратный обладатель Кубка Казахстана (2001, 2003);

Участник финального турнира молодежного чемпионата мира 1999 года в Нигерии;

Бронзовый призер Первой лиги Казахстана (2016);

Серебряный призер Первой лиги Казахстана (2017).