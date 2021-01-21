Участник еврокубков от Казахстана представил нового главного тренера
Ранее он выводил команду в КПЛ.
Ранее он выводил команду в КПЛ.
Карагандинский «Шахтер» представил нового главного тренера — им стал казахстанский специалист Али Алиев, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на
В 2019 году Алиев возглавлял «Кызыл-Жар СК» и вывел петропавловский клуб в
В качестве футболиста Алиев выступал за «Кайрат», «Тобол», «Иртыш», «Восток», «Ордабасы» и за турецкие «Акчаабат Себатспор», «Кайсери Эрджиесспор», «Карталспор» и «Диярбакырспор». За национальную сборную Казахстана сыграл два матча.
Титулы и достижения:
Чемпион Казахстана 2004 года;
Двукратный обладатель Кубка Казахстана (2001, 2003);
Участник финального турнира молодежного чемпионата мира 1999 года в Нигерии;
Бронзовый призер Первой лиги Казахстана (2016);
Серебряный призер Первой лиги Казахстана (2017).
В качестве тренера:
Чемпион первой лиги Казахстана (2019);
Лучший тренер первой лиги Казахстана (2019).