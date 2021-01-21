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13:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» объявил состав на первый сбор

УТС продлится до 6 февраля.

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Костанайский «Тобол» огласил список футболистов, вызванных на первый учебно-тренировочный сбор, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Тобол Кс

Вратари: Султан Бусурманов, Игорь Шацкий, Александр Мокин;.

Защитники: Александр Марочкин, Султан Абилгазы, Роман Асранкулов, Руслан Валиуллин, Алекса Аманович;.

Полузащитники: Азат Нургалиев, Серикжан Мужиков, Самат Жарынбетов, Данияр Семченков, Жаслан Жумашев, Жереми Манзорро, Карлос Фонсека;.

Нападающий: Оралхан Омиртаев.

Первый сбор костанайцев начинается сегодня, 21 января, и продолжится до 6 февраля.

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