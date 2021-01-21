«Тобол» объявил состав на первый сбор
УТС продлится до 6 февраля.
УТС продлится до 6 февраля.
Костанайский «Тобол» огласил список футболистов, вызванных на первый
Вратари: Султан Бусурманов, Игорь Шацкий, Александр Мокин;.
Защитники: Александр Марочкин, Султан Абилгазы, Роман Асранкулов, Руслан Валиуллин, Алекса Аманович;.
Полузащитники: Азат Нургалиев, Серикжан Мужиков, Самат Жарынбетов, Данияр Семченков, Жаслан Жумашев, Жереми Манзорро, Карлос Фонсека;.
Нападающий: Оралхан Омиртаев.
Первый сбор костанайцев начинается сегодня, 21 января, и продолжится до 6 февраля.