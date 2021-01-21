Куат в КПЛ, Аймбетов в РПЛ? Топ-5 игроков сборной Казахстана, готовых к смене клуба
Большинство из них уже официально стали свободными агентами.
Большинство из них уже официально стали свободными агентами.
Нынешнее межсезонье достаточно нетипично для казахстанского футбола. Многие игроки нашей национальной сборной остались либо без контрактов, либо в состоянии поиска новой команды. Корреспондент Vesti.kz собрал список из пяти наиболее известных фамилий.
Асхат Тагыберген, 30 лет, центральный полузащитник.
Лидер «Кайсара» еще по ходу прошлого сезона мог сменить клуб — игрока пыталась вернуть «Астана», но Тагыберген остался. Сейчас обстоятельства изменились, «Кайсар» распустил большую часть состава, амбиции клуба явно стали ниже. При этом сам Тагыберген вновь вышел на прежний уровень и даже неплохо проявил себя в сборной Казахстана. Опытный, боевитый, с отличным ударом и к тому же свободный агент — все эти факторы делают игрока одним из самых ценных на рынке. Но с точки зрения финансовых условий в КПЛ сейчас не так много клубов, которые потянут подписание Тагыбергена, один из самых реальных вариантов — «Ордабасы».
Абат Аймбетов, 25 лет, нападающий.
Вероятно, пока самый неожиданный поворот в этот трансферный период. Похоже, Аймбетов и «Кайрат» так и не договорились по новому контракту, таким образом на рынке вдруг появился один из сильнейших форвардов страны. При этом очевидно, что сейчас Абат нацелен уехать из КПЛ и для него в приоритете чемпионат России либо Европа.
Роман Муртазаев, 27 лет, нападающий.
Не самый продуктивный сезон в «Тоболе» и пока неизвестные перспективы клуба в будущем сезоне привели Муртазаева к статусу игрока без контракта. В прошлом году форвард был нацелен на отъезд в РПЛ, в эту зиму вводные те же, только вот есть ли спрос на
Аслан Дарабаев, 32 года, центральный полузащитник.
Теперь уже бывший игрок «Жетысу» наверняка будет востребован, хотя прошедший сезон для Аслана нельзя назвать успешным. Тем не менее казахстанских полузащитников с таким набором качеств и опытом в КПЛ совсем немного. Не исключено, что все тот же «Шахтер», нацеленный на возвращение собственных воспитанников, вернет в том числе Дарабаева, хотя в данном случае это лишь предположение.
Исламбек Куат, 28 лет, центральный полузащитник.
Увы, вторая попытка Куата закрепиться в чемпионате России не увенчалась успехом, «Химки» отцепили казахстанца и не включили его в состав на первый сбор. Самый вероятный на данный момент сценарий — возвращение Исламбека в КПЛ. Только вот в какую команду — это крайне интересный вопрос. Куат — статусный игрок сборной, но нет никаких предпосылок, что его вернет «Кайрат», все официальные лица клуба, включая Кайрата Боранбаева, в последнее время говорили о хавбеке достаточно сдержанно. А вот из остальных команд лидирующего пула КПЛ шансы подписать Куата есть почти у всех.