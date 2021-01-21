Куат в КПЛ, Аймбетов в РПЛ? Топ-5 игроков сборной Казахстана, готовых к смене клуба

Нынешнее межсезонье достаточно нетипично для казахстанского футбола. Многие игроки нашей национальной сборной остались либо без контрактов, либо в состоянии поиска новой команды. Корреспондент Vesti.kz собрал список из пяти наиболее известных фамилий.

Асхат Тагыберген, 30 лет, центральный полузащитник.

Лидер «Кайсара» еще по ходу прошлого сезона мог сменить клуб — игрока пыталась вернуть «Астана», но Тагыберген остался. Сейчас обстоятельства изменились, «Кайсар» распустил большую часть состава, амбиции клуба явно стали ниже. При этом сам Тагыберген вновь вышел на прежний уровень и даже неплохо проявил себя в сборной Казахстана. Опытный, боевитый, с отличным ударом и к тому же свободный агент — все эти факторы делают игрока одним из самых ценных на рынке. Но с точки зрения финансовых условий в КПЛ сейчас не так много клубов, которые потянут подписание Тагыбергена, один из самых реальных вариантов — «Ордабасы».

Абат Аймбетов, 25 лет, нападающий.

Вероятно, пока самый неожиданный поворот в этот трансферный период. Похоже, Аймбетов и «Кайрат» так и не договорились по новому контракту, таким образом на рынке вдруг появился один из сильнейших форвардов страны. При этом очевидно, что сейчас Абат нацелен уехать из КПЛ и для него в приоритете чемпионат России либо Европа.

Роман Муртазаев, 27 лет, нападающий.

Не самый продуктивный сезон в «Тоболе» и пока неизвестные перспективы клуба в будущем сезоне привели Муртазаева к статусу игрока без контракта. В прошлом году форвард был нацелен на отъезд в РПЛ, в эту зиму вводные те же, только вот есть ли спрос на экс-игрока «Астаны» в России? Пока нам известно лишь об интересе от родного для Романа карагандинского «Шахтера», который готовится к возвращению в еврокубки.

Аслан Дарабаев, 32 года, центральный полузащитник.

Теперь уже бывший игрок «Жетысу» наверняка будет востребован, хотя прошедший сезон для Аслана нельзя назвать успешным. Тем не менее казахстанских полузащитников с таким набором качеств и опытом в КПЛ совсем немного. Не исключено, что все тот же «Шахтер», нацеленный на возвращение собственных воспитанников, вернет в том числе Дарабаева, хотя в данном случае это лишь предположение.

Исламбек Куат, 28 лет, центральный полузащитник.