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13:17 (мск), источник: Vesti.kz

Трансфер экс-форварда лондонского «Арсенала» в «Кайрат» получил неожиданное продолжение

Также он поиграл во Франции.

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Французский нападающий Яя Саного отказался от вариантов продолжения карьеры в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее появилась информация о том, что 27-летний футболист перейдет в алматинский «Кайрат».

Команда
Кайрат

На деле же стороны не дошли до стадии переговоров, так как нападающий, пребывающий в статусе свободного агента, категорически отказался рассматривать варианты из Казахстана. Саного планирует продолжить карьеру в клубе одного из топовых чемпионатов Европы. Также он готов рассмотреть вариант с командой, постоянно выступающей в групповой стадии Лиги чемпионов.

Яя Саного является воспитанником французского «Осера». За свой родной клуб он выступал с 2009 по 2013 годы, а затем перешел в лондонский «Арсенал». Также в послужном списке игрока есть такие клубы, как «Аякс», «Чарльтон Атлетик» и «Тулуза». Выступал за молодежную сборную Франции.

Ранее «Кайрат» подписал другого нападающего. Новичком стал немецкий форвард Штрели Мамба, подписавший двухлетний контракт.

По итогам КПЛ-2020 «Кайрат» впервые за 16 лет стал чемпионом. Алматинцы выступят в Лиге чемпионов.

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