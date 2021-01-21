Зидан не считает позором поражение «Реала» от клуба третьего дивизиона в Кубке Испании

«Мы играли против команды сегунды B и должны были выигрывать, — сказал Зидан. — Но проиграть не стыдно, ведь такое случается в карьере футболиста, я беру на себя всю ответственность — мы будем продолжать усердно работать, мы должны просто пройти через это. Сегодняшний день стал одним из тех, что причиняют боль, ведь мы не любим проигрывать, особенно игроки, однако мы не собираемся терять голову».