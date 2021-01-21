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14:01 (мск), источник: Vesti.kz

Лидер «Шахтера» нарасхват: игрок получил предложения из России и Турции

Также на него претендуют другие клубы КПЛ.

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Российский полузащитник «Шахтера» Арсен Хубулов может покинуть карагандинский клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Шахтер Кг

30-летний уроженец Владикавказа перезапустил карьеру в Казахстане: в прошлом сезоне он забил пять голов в 19 матчах чемпионата и отдал семь голевых передач.

После такого удачного сезона Хубулов получил несколько предложения. Так, на игрока претендует «Алания», один клуб из российской Премьер-лиги, команда из Турции, а также два представителя КПЛ, сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

Сам футболист пока не спешит принимать решение и ждет ясности от «Шахтера». Хубулов обещал руководству «горняков» сначала выслушать их предложение.

Добавим, что в минувшем сезоне «Шахтер» занял четвертое место в КПЛ и представит Казахстан в еврокубках, а именно в Лиге конференций. Команду возглавил новый тренер.

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