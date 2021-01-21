Лидер «Шахтера» нарасхват: игрок получил предложения из России и Турции
Также на него претендуют другие клубы КПЛ.
Также на него претендуют другие клубы КПЛ.
Российский полузащитник «Шахтера» Арсен Хубулов может покинуть карагандинский клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.
30-летний уроженец Владикавказа перезапустил карьеру в Казахстане: в прошлом сезоне он забил пять голов в 19 матчах чемпионата и отдал семь голевых передач.
После такого удачного сезона Хубулов получил несколько предложения. Так, на игрока претендует «Алания», один клуб из российской
Сам футболист пока не спешит принимать решение и ждет ясности от «Шахтера». Хубулов обещал руководству «горняков» сначала выслушать их предложение.
Добавим, что в минувшем сезоне «Шахтер» занял четвертое место в КПЛ и представит Казахстан в еврокубках, а именно в Лиге конференций. Команду возглавил новый тренер.