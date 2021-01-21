СМИ: Кокорин пройдет медосмотр в «Фиорентине» в конце недели

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По словам источника, соглашение со «Спартаком» уже достигнуто. Планируется, что Кокорин будет играть в паре с сербским нападающим Душаном Влаховичем. Как сообщают другие итальянские СМИ, сумма контракта россиянина составит около €2 млн за сезон, плюс ряд бонусов. По данным Transfermarkt.de, трансферная стоимость Кокорина оценивается в 4,5 млн евро.

Команда Спартак

Ожидается, что конце недели Кокорин пройдет медосмотр во Флоренции. Ранее директор по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов подтвердил ТАСС информацию о переговорах с «Фиорентиной».

Кокорину 29 лет, он выступает за «Спартак» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за красно-белых восемь матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В составе «Зенита» Кокорин становился чемпионом России (сезон-2018/19), победителем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2016). За сборную России форвард провел 48 матчей и забил 12 мячей.